Будет разбираться полиция и суд: Алина Паш переложила вину за поддельную справку на подчиненного

Победительница Нацотбора нашла виноватых в истории с поддельной справкой из ГПСУ.

Скандал с поддельной справкой победительницы Нацотбора на Евровидение 2022 певицы Алины Паш получил продолжение. Артистка прокомментировала новость о фальсификации документов, которые она подавала с заявкой на Нацотбор, и предоставила новые документы.

16 февраля на своей странице в Инстаграм Алина Паш опубликовала видео из Госпогранслужбы и фото новой справки, в которой говорится, что база ГПСУ за 2015 год уже удалена и данных о ее поездке нет. Также девушка отметила, что она выяснила внутри команды, как появилась фальшивая справка и кто за этим стоит.

"Оказалось, что пока мы ждали официальный ответ на мой запрос от Пограничной службы, член моей команды пытался найти эту информацию как можно быстрее и выбрал не тот путь, который согласовала бы я или кто-либо другой из нас" — рассказала Паш.

Артистка объяснила, что оснований не доверять этой справке и человеку, который ее принес, у нее не было, так как в ней были настоящие даты въезда во временно оккупированный Крым и правильно указанный КПВВ "Чаплинка". Каким образом, как и откуда член ее команды мог получить этот документ, она не знает.

Также Алина Паш извинилась перед украинцами, общественным вещателем, и перед каждым, кто наблюдает этот негативный шум вокруг нее. "Жаль сознавать, что свои же толкают такие тяжелые и неприятные палки в колеса" — добавила артистка.

Отметим, что первым "неладное" заметил общественный деятель Сергей Стерненко. На своей странице в Фейсбук он заявил, что победительница Нацотбора подделала справку от пограничников, что она законно пересекала государственную границу Украины, и призвал Государственную пограничную службу Украины проверить эти факты. Позже эту информацию подтвердил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Напомним, что в 2019 году Алину Паш внесли в базу "Миротворец" за незаконное посещение захваченного российскими оккупантами Крыма. Все обвинения на этот счет Паш продолжает опровергать. Украинцы высказались в соцсетях, что конкурс "продажный" и победителем должен был стать именно Kalush.

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк, занявшей второе место в финале Национального отбора, выразил сомнения в прозрачности организованного голосования. Певец заявил, что будет обжаловать в суде результаты конкурса.