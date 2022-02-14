В сети усомнились, что Алина Паш ездила в Крым законно и требуют проверки от ГПСУ

В сети разгорелся очередной скандал с Алиной Паш в главной роли.

Скандал вокруг финала Национального отбора на Евровидение 2022, победительницей которого стала Алина Паш с песней "Тени забытых предков", набирает обороты. Украинцы возмущены победой артистки и требуют перерасчета голосов. Более того, тот факт, что Алина Паш посещала оккупированный Крым только усугубляет ситуацию.

Читайте также: Категория Культура На Евровидение 2022 от Украины поедет певица из списка Миротворца По результатам голосования судей и зрителей в Нацотборе победила Alina Pash.

Общественный деятель Сергей Стерненко на своей странице в Фейсбуке заявил, что победительница Нацотбора подделала справку от пограничников о своей поездке в оккупированный Крым, ведь по правилам отбора на Евровидение артист не может представлять Украину, если незаконно посещал оккупированную территорию. Стерненко заявил, что у него есть серьезные и обоснованные основания утверждать, что "справка", обнародованная командой Алины Паш, является поддельной.

"Из собственных источников как в ГНСУ, так и в других структурах мне стало известно, что за указанный период, а именно в августе 2015 Алина Паш посещала оккупированный Крым именно через территорию государства-оккупанта" — отметил блогер.

Стерненко призывает Государственную пограничную службу Украины проверить эти факты, от Паш требует выступления с заявлением о фальсификации справки, а от "Суспильного" — отменить результаты отбора на Евровидение.

Ранее "Суспильне" в Инстаграме обнародовало документы, не подтверждающие нарушений Алины Паш правил пересечения границы Украины. Представители общественного вещателя отметили, что они обратились в Государственную пограничную службу Украины, чтобы уточнить не было ли нарушений у участницы, однако получило ответ, что данные о пересечении границы являются конфиденциальными. После Alina Pash сама предоставила соответствующие документы.

Стоит отметить, что в интервью Екатерине Осадчей в 2019 году, Алина призналась, что летала в Крым через Москву, отметив, что она никак не могла корректировать маршрут, что значить, что она таки нарушила закон Украины. Однако в интервью той же Осадчей сразу после Нацотбора Паш начала оправдываться, что ее неправильно поняли, а в Крым она ездила на автобусе.

Стоит отметить, что Национальный отбор на Евровидение 2022 от Украины еще ранее отметился несколькими серьезными скандалами. После объявления лонг-листа участников, артистка, которая в него не попала, обвинила организаторов конкурса в продажности, заявив, что на отбор берут лишь тех, у кого есть деньги или именитый продюсер.