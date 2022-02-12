Нацотбор на Евровидение 2022: стало известно имя представителя Украины на песенном конкурсе

За место представителя Украины на песенном конкурсе в Италии претендовали 8 вокалистов.

В субботу, 12 февраля, состоялся финал Национального отбор на Евровидение 2022, в результате которого был выбран представитель на международном песенном конкурсе от Украины. На Евровидении 2022 в итальянском городе Турин Украина зазвучит голосом — Алины Паш.

По итогам голосования зрителей и судей в общем набрала 15 баллов, при чем от зрителей она получила 7, а от судей — 8 баллов.

Выступление на Национальном отборе 2022:

Прямой эфир финала Национального отбора начался в 18:30 на телеканале UA: Первый, на сайте конкурса, а также онлайн на YouTube и Facebook. Как прошел финала конкурсного отбора в Украине на "Евровидение-2022" также можно посмотреть на нашем сайте "Телеграф".

Напомним, что за право представить Украину боролись восемь украинских популярных (и не очень) исполнителей: Cloudless, Michael Soul, Our Atlantic, Barleben, Kalush Orchestra, Roxolana, Wellboy, Alina Pash. Ведущими финала Нацотбора стали Маша Ефросинина, которая сменила украинского телеведущего Сергея Притулу, который в 2022-м впервые отказался от этого проекта, и Тимур Мирошниченко, а членами жюри — украинские певицы Джамала и Тина Кароль, а также сценарист и режиссер Ярослав Лодыгин.

Стоит отметить, что Национальный отбор на Евровидение 2022 от Украины отметился несколькими серьезными скандалами. После объявления лонг-листа участников, артистка, которая в него не попала, обвинила организаторов конкурса в продажности, заявив, что на отбор берут лишь тех, у кого есть деньги или именитый продюсер. Также не обошлось и без разборок с плагиатом песен.

Где и когда состоится конкурс Евровидение-2022

Напомним, что победителем Евровидения в 2021 году стала итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Украинская группа Go_A вошла в пятерку лучших на конкурсе. Хозяином Евровидения-2022 станет город Турин в Италии. Большой финал состоится на арене Pala Olimpico 14 мая. Полуфиналы — 10 и 12 мая соответственно.