Нацотбор на "Евровидение-2022": онлайн-трансляция финала
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12 февраля определится артист, который будет представлять Украину на международном песенном конкурсе
В эту субботу состоится долгожданный финал Национального отбора на "Евровидение", которое в 2022 году пройдет в Турине, Италия.
Событие состоится в формате телевизионного концерта. Прямая трансляция начнется в 18:30 в эфире телеканала UA: ПЕРШИЙ и на сайте. Посмотреть Нацотбор онлайн также можно будет на YouTube и Facebook.
"Телеграф" так же приобщится к финалу и проведет текстовую трансляцию конкурса.
Онлайн-трансляция финала Нацотбора на "Евровидение-2022"
Напомним, что за право представить Украину борются восемь исполнителей. Они выступят в таком порядке:
- Cloudless
- Michael Soul
- Our Atlantic
- Barleben
- Kalush Orchestra
- Roxolana
- Wellboy
- Alina Pash
Ведущими финала Нацотбора стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко, а в тройке членов жюри — украинские певицы Джамала и Тина Кароль. На сцене Нацотбора также выступят участники "Евровидения-2021" группа GO_A.
Напомним, что в фаворитах Нацотбора значиться певица Алина Паш — самая частая участница скандалов на конкурсе в этом году.
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