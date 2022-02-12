Укр

Нацотбор на "Евровидение-2022": онлайн-трансляция финала

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Нацотбор на "Евровидение-2022" - финал Новость обновлена 12 февраля 2022, 12:51
Нацотбор на "Евровидение-2022" - финал

12 февраля определится артист, который будет представлять Украину на международном песенном конкурсе

В эту субботу состоится долгожданный финал Национального отбора на "Евровидение", которое в 2022 году пройдет в Турине, Италия.

Событие состоится в формате телевизионного концерта. Прямая трансляция начнется в 18:30 в эфире телеканала UA: ПЕРШИЙ и на сайте. Посмотреть Нацотбор онлайн также можно будет на YouTube и Facebook.

"Телеграф" так же приобщится к финалу и проведет текстовую трансляцию конкурса.

Онлайн-трансляция финала Нацотбора на "Евровидение-2022"

Напомним, что за право представить Украину борются восемь исполнителей. Они выступят в таком порядке:

  1. Cloudless
  2. Michael Soul
  3. Our Atlantic
  4. Barleben
  5. Kalush Orchestra
  6. Roxolana
  7. Wellboy
  8. Alina Pash

Ведущими финала Нацотбора стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко, а в тройке членов жюри — украинские певицы Джамала и Тина Кароль. На сцене Нацотбора также выступят участники "Евровидения-2021" группа GO_A.

Напомним, что в фаворитах Нацотбора значиться певица Алина Паш — самая частая участница скандалов на конкурсе в этом году.

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#Евровидение #Нацотбор
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