Нацотбор на "Евровидение-2022": онлайн-трансляция финала

12 февраля определится артист, который будет представлять Украину на международном песенном конкурсе

В эту субботу состоится долгожданный финал Национального отбора на "Евровидение", которое в 2022 году пройдет в Турине, Италия.

Событие состоится в формате телевизионного концерта. Прямая трансляция начнется в 18:30 в эфире телеканала UA: ПЕРШИЙ и на сайте. Посмотреть Нацотбор онлайн также можно будет на YouTube и Facebook.

"Телеграф" так же приобщится к финалу и проведет текстовую трансляцию конкурса.

Онлайн-трансляция финала Нацотбора на "Евровидение-2022"

Напомним, что за право представить Украину борются восемь исполнителей. Они выступят в таком порядке:

Cloudless Michael Soul Our Atlantic Barleben Kalush Orchestra Roxolana Wellboy Alina Pash

Ведущими финала Нацотбора стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко, а в тройке членов жюри — украинские певицы Джамала и Тина Кароль. На сцене Нацотбора также выступят участники "Евровидения-2021" группа GO_A.

Напомним, что в фаворитах Нацотбора значиться певица Алина Паш — самая частая участница скандалов на конкурсе в этом году.