Алина Паш поедет на Евровидение: с какой песней выступит украинка

Фавориткой судей и зрителей стала самобытная Alina Pash.

В субботу, 12 февраля, прошел финал Национального отбора на Евровидение 2022, в результате которого был определен артист, голосом которого зазвучит Украина на международном песенном конкурсе. В итальянский город Турин представлять Украину поедет — Алина Паш с песней Тіні забутих предків / Shadows of Forgotten Ancestors.

"Телеграф" рассказывает о чем эта песня и представляет полный текст трека и его перевод.

В песне Shadows of Forgotten Ancestors артистка упоминает славянских богов – Перуна, Дажбога, вече и атаманов. Особенностью конкурсного трека Алины Паш является наличие нескольких музыкальных стилей: лирики, рэпа, а также украинских национальных мотивов. Отметим, что специально для Евровидения артистка частично перевела свою конкурсную песню на английский язык.

Оригинальный текст песни Shadows of Forgotten Ancestors

Трембіти плачуть за мій вільний народ Котре століття жиє поміж негод Племен молитви чули і Перун і Дажбог Віче формувало код етнічних спільнот Аби було добре всім вельможим і панам Боронив із Козаками землю отаман Моя Батьківщина як дівчина молода Буде проростати як пшениця золота * Гей, вийди доле із води Визволь моє серденько з біди Come out from the water destiny All my sisters (sisters) All my brothers (brothers) Give the drop that all we need * Тіні забутих предків моїх і твоїх В літописах, серцях, очах, крові віків на вік Shadows of forgotten ancestors a-a-a-a-a In chronicles, hearts and eyes, in our blood forever Imma girl from a small town My folks, are best described in the writings of Dumas - One for all, and all for one Nowadays, Dante would've written The Divine Tragedy But We need Picasso's dove, it's The Divine Strategy In my childhood, girls played with toy dolls, But I wrote these words, here Coz my favorite toy was a book of Shakespeare Just like the Brothers Grimm, I'll leave behind a piece of me Remember your ancestors, but write Your own history * Тіні забутих предків моїх і твоїх В літописах, серцях, очах, крові віків на вік Shadows of forgotten ancestors a-a-a-a-a In chronicles, hearts and eyes, in our blood forever * Тіні забутих предків моїх і твоїх В літописах, серцях, очах, крові віків на вік Shadows of forgotten ancestors a-a-a-a-a In chronicles, hearts and eyes, in our blood forever

Перевод песни

Первый куплет : Трембиты плачут по моему свободному народу Который целый век живёт меж невзгод Племен молитвы слышали и Перун и Дажбог Вече сформировало код этнических сообществ Чтобы было хорошо всем вельможам и Господам Защищал с Казаками землю Атаман Моя Родина как молодая девушка Будет прорастать словно золотая пшеница Переход: Эй, выйди из воды Освободи мое сердце из беды Выходи из воды, судьба, судьба Все мои сестры, все мои братья Дайте ту каплю, которая нам всем нужна Припев: Тени забытых предков, моих и твоих В летописях, в сердцах, в глазах, в крови веков на век Тени забытых предков, о-о-о-о-о В летописях, в сердцах, в глазах, в нашей крови навечно Второй куплет: Я девушка из маленького городка Мои предки хорошо описаны в произведениях Дюма Один за всех и все за одного! Сейчас Данте написал бы Божественную трагедию Но нам нужен голубь Пикассо, это божественная стратегия В моем детстве девочки играли с игрушечными куклами Но я написала эти слова здесь, потому что моей любимой игрушкой Была книга Шекспира Как братья Гримм, я оставлю после себя частичку себя Помни же своих предков Но напиши и свою собственную историю

Отметим, что Алина Паш — самая частая участница скандалов Нацотбора 2022, однако букмекеры прогнозировали победу именно ей.

Выступление Алины Паш на Национальном отборе 2022:

Где и когда состоится конкурс Евровидение-2022

Напомним, что победителем Евровидения в 2021 году стала итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Украинская группа Go_A вошла в пятерку лучших на конкурсе. Хозяином Евровидения-2022 станет город Турин в Италии. Большой финал состоится на арене Pala Olimpico 14 мая. Полуфиналы — 10 и 12 мая соответственно.