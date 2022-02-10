Букмекеры назвали победителя Нацотбора на Евровидение 2022

В сети появился букмекерский прогноз на победителя Национального отбора в Украине.

В субботу, 12 февраля, в Украине пройдет финал Национального отбора на Евровидение 2022, в ходе которого будет выбран украинский представитель на международном песенном конкурсе. И пока участники только готовятся бороться за победу в Нацотборе, букмекеры уже объявили вероятного победителя.

По букмекерским прогнозам, представлять Украину на международной арене будет певица Алина Паш, говорится на официальном сайте Евровидения.

Девушка лидирует с большим отрывом — процентом голосов за нее – 31%. Второе место отдали артистке ROXOLANA, а третье – группе Kalush Orchestra. Напомним, что еще в Нацотборе принимаю участие: группы "Cloudless", и "Our Atlantiс", Barleben, который заменил LAUDа, Michael Soul и WELLBOY.

Вот как выглядит полный рейтинг букмекеров:

Для Национального отбора Алина Паш подготовила песню "Тіні забутих предків". Отметим, что песня написана на двух языках – украинском и английском.

Стоит отметить, что Алина Паш — самый частый участник скандалов на Нацотборе в 2022 году. Сначала она заявила, что ее конкурент группа Kalush Orchestra "украли" мотивы ее песен, а после выяснилось, что артистка выступала в России и в оккупированном Крыму в период с 2014-го года.

Напомним, что победителем Евровидения в 2021 году стала итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Украинская группа Go_A вошла в пятерку лучших на конкурсе. Хозяином Евровидения-2022 станет город Турин в Италии. Большой финал состоится на арене Pala Olimpico 14 мая. Полуфиналы — 10 и 12 мая соответственно.