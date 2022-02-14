У мережі засумнівалися, що Аліна Паш їздила до Криму законно та вимагають перевірки від ДПСУ

У мережі розгорівся черговий скандал із Аліною Паш у головній ролі.

Скандал навколо фіналу Національного відбору на Євробачення 2022 року, переможницею якого стала Аліна Паш з піснею "Тіні забутих предків", набирає обертів. Українці обурені перемогою артистки та вимагають перерахунку голосів. Щобільше, той факт, що Аліна Паш відвідувала окупований Крим лише посилює ситуацію.

Читайте також: Категорія Культура На Євробачення 2022 від України поїде співачка зі списку Миротворця За результатами голосування суддів та глядачів у Нацвідборі перемогла Alina Pash.

Громадський діяч Сергій Стерненко на своїй сторінці у Фейсбуці заявив, що переможниця Нацвідбору підробила довідку від прикордонників про свою поїздку до окупованого Криму, адже за правилами відбору на Євробачення артист не може представляти Україну, якщо незаконно відвідував окуповану територію. Стерненко заявив, що має серйозні та обґрунтовані підстави стверджувати, що "довідка", оприлюднена командою Аліни Паш, є підробленою.

"Зі власних джерел як у ДПСУ, так і в інших структурах мені стало відомо, що за вказаний період, а саме у серпні 2015 Аліна Паш відвідувала окупований Крим саме через територію держави-окупанта", — зазначив блогер.

Стерненко закликає Державну прикордонну службу України перевірити ці факти, від Паш вимагає виступу із заявою про фальсифікацію довідки, а від "Суспільного" — скасувати результати відбору на Євробачення.

Раніше "Суспільне" в Інстаграмі оприлюднило документи, які не підтверджують порушень Аліни Паш правил перетину кордону України. Представники громадського мовника зазначили, що вони звернулися до Державної прикордонної служби України, щоб уточнити чи не було порушень у учасниці, проте одержало відповідь, що дані про перетин кордону є конфіденційними. Після Alina Pash сама надала відповідні документи.

Варто зазначити, що в інтерв’ю Катерині Осадчій у 2019 році Аліна зізналася, що літала до Криму через Москву, зазначивши, що вона ніяк не могла коригувати маршрут, що означає, що вона таки порушила закон України. Проте в інтерв’ю тієї ж Осадчої одразу після Нацвідбору Паш почала виправдовуватися, що її неправильно зрозуміли, а до Криму вона їздила автобусом.

Варто зазначити, що Національний відбір на Євробачення 2022 року від України ще раніше відзначився кількома серйозними скандалами. Після оголошення лонг-листа учасників, артистка, яка до нього не потрапила, звинуватила організаторів конкурсу у продажності, заявивши, що на відбір беруть лише тих, хто має гроші чи іменитий продюсер.