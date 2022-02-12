Нацвідбір на "Євробачення-2022": онлайн-трансляція фіналу

12 лютого визначиться артист, який представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі

Цієї суботи відбудеться довгоочікуваний фінал Національного відбору на "Євробачення", яке у 2022 році пройде в Турині, Італія.

Подія відбудеться у форматі телевізійного концерту. Пряма трансляція розпочнеться о 18:30 в ефірі телеканалу UA: ПЕРШИЙ і на сайті. Переглянути Нацвідбір онлайн також можна буде на YouTube та Facebook.

"Телеграф" також долучиться до фіналу та проведе текстову трансляцію конкурсу.

Онлайн-трансляція фіналу Нацвідбору на "Євробачення-2022"

Нагадаємо, що за право представити Україну борються вісім виконавців. Вони виступлять у такому порядку :

Cloudless Michael Soul Our Atlantic Barleben Kalush Orchestra Roxolana Wellboy Alina Pash

Ведучими фіналу Нацвідбору стали Маша Єфросиніна та Тимур Мірошниченко, а у трійці членів журі – українські співачки Джамала та Тіна Кароль. На сцені Нацвідбору також виступатимуть учасники "Євробачення-2021" гурт GO_A.

Нагадаємо, що у фаворитах Нацвідбору значиться співачка Аліна Паш — найчастіша учасниця скандалів на цьогорічному конкурсі.