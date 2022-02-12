Нацвідбір на "Євробачення-2022": онлайн-трансляція фіналу
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12 лютого визначиться артист, який представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі
Цієї суботи відбудеться довгоочікуваний фінал Національного відбору на "Євробачення", яке у 2022 році пройде в Турині, Італія.
Подія відбудеться у форматі телевізійного концерту. Пряма трансляція розпочнеться о 18:30 в ефірі телеканалу UA: ПЕРШИЙ і на сайті. Переглянути Нацвідбір онлайн також можна буде на YouTube та Facebook.
"Телеграф" також долучиться до фіналу та проведе текстову трансляцію конкурсу.
Онлайн-трансляція фіналу Нацвідбору на "Євробачення-2022"
Нагадаємо, що за право представити Україну борються вісім виконавців. Вони виступлять у такому порядку :
- Cloudless
- Michael Soul
- Our Atlantic
- Barleben
- Kalush Orchestra
- Roxolana
- Wellboy
- Alina Pash
Ведучими фіналу Нацвідбору стали Маша Єфросиніна та Тимур Мірошниченко, а у трійці членів журі – українські співачки Джамала та Тіна Кароль. На сцені Нацвідбору також виступатимуть учасники "Євробачення-2021" гурт GO_A.
Нагадаємо, що у фаворитах Нацвідбору значиться співачка Аліна Паш — найчастіша учасниця скандалів на цьогорічному конкурсі.
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