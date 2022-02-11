Wellboy випустив кліп на пісню Nozzy Bossy, з якої піде на Нацвідбір на Євробачення (відео)

21-річний учасник Національного відбору випустив конкурсну пісню та кліп до неї

Український співак Антон Вельбой, який виступає під сценічним псевдонімом Wellboy, у п’ятницю, 11 лютого, презентував єврофанам конкурсну пісню під назвою Nozzy Bossy, з якою піде на Нацвідбір на Євробачення-2022.

Відео було опубліковано на YouTube-каналі молодого виконавця. Wellboy став останнім учасником, який представив свою композицію.

""Нозі босі" — про силу села, про всіх босоногих людей, які йдуть по цій планеті. Я себе вважаю босяком. Йду кудись, не знаю куди. Але я йду босим і мені це в кайф. І ця пісня — про всіх таких людей, з якими завжди сила села, землі, яка дає тобі енергію. У цій пісні багато глибоких речей", – прокоментував свій трек Wellboy.

Нагадаємо, що вже цієї суботи, 12 лютого, пройде фінал Національного відбору на "Євробачення-2022", під час якого визначиться представник від України на міжнародному конкурсі. Загалом у фіналі Нацвідбору беруть участь 8 молодих музикантів: CLOUDLESS, Michael Soul, Our Atlantic, Alina Pash, Kalush Orchestra, ROXOLANA, BARLEBEN та Wellboy.

Варто зазначити, що розпочався Національний відбір на Євробачення 2022 від України одразу зі скандалів.

Де і коли відбудеться конкурс Євробачення-2022

Нагадаємо, що переможцем Євробачення у 2021 році став італійський рок-гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Український гурт Go_A увійшов до п’ятірки найкращих на конкурсі. Господарем Євробачення-2022 стане місто Турин в Італії. Великий фінал відбудеться на арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали – 10 та 12 травня відповідно.