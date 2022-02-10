Нацвідбір на Євробачення 2022: де і коли дивитися

Незабаром Україна визначиться зі своїм представником на Євробаченні 2022 року.

Травень — це дуже важливий місяць для всіх шанувальників "Євробачення", адже з 10 до 14 числа в Італії пройдуть півфінали та фінал пісенного конкурсу. І поки в Турині, місті який приймає конкурс, починаються приготування, країни-учасниці потроху оголошують артистів, які представлять їх на міжнародній арені.

12 лютого 2022 року і Україна визначиться зі своїм представником. Вже цієї суботи українці оберуть артиста, який отримає право представити нашу країну на престижному міжнародному пісенному конкурсі. Нагадаємо, що за право представити Україну борються 8 виконавців: Alina Pash, гурти "Cloudless", KALUSH Orchestra та "Our Atlantiс", Barleben, який замінив LAUDа, Michael Soul, ROXOLANA та WELLBOY.

Де і коли дивитись Нацвідбір Євробачення-2022

Вперше за довгий час "Суспільне" відмовилося співпрацювати з каналом СТБ, який раніше постійно транслювали півфінали та фінали Національного відбору. Однак у 2022-му році Національний мовник справлятиметься самостійно.

Трансляція Нацвідбору на Євробачення 2022 року розпочнеться на всіх платформах "Суспільного" о 18:30.

Телебачення:

телеканал UA: ПЕРШИЙ.

Діджитал:

фейсбук-сторінки Суспільне Євробачення та UA: Перший,

ютуб-канал Суспільне Євробачення,

сайт eurovision.ua,

мобільний додаток suspilne.tv.

Слухати:

Радіо Промінь.

"Телеграф" також вестиме пряму текстову трансляцію.

Зазначимо, що у 2022 році популярний український телеведучий Сергій Притула вперше не вестиме національний відбір на Євробачення. Шоумена замінить його колега Маша Єфросініна.

Варто зазначити, що розпочався Національний відбір на Євробачення 2022 року від України відразу зі скандалів. Після оголошення лонг-листа учасників, артистка, яка до нього не потрапила, звинуватила організаторів конкурсу у продажності, заявивши, що на відбір беруть лише тих, хто має гроші чи іменитий продюсер. Також не обійшлося і без розбірок із плагіатом пісень.