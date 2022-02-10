Нацотбор на Евровидение 2022: где и когда смотреть

Совсем скоро Украина определится со своим представителем на Евровидении 2022.

Май — это очень важный месяц для всех поклонников "Евровидения", ведь с 10 по 14 числа в Италии пройдут полуфиналы и финал песенного конкурса. И пока в Турине, городе который принимает конкурс, начинаются приготовления, страны-участницы понемногу объявляют артистов, которые будут представят их на международной арене.

12 февраля 2022-го года и Украина определится со своим представителем. Уже в эту субботу украинцы выберут артиста, который удостоится представить нашу страну на престижном международном песенном конкурсе. Напомним, что за право представить Украину борются 8 исполнителей: Alina Pash, группы "Cloudless", KALUSH Orchestra и "Our Atlantiс", Barleben, который заменил LAUDа, Michael Soul, ROXOLANA и WELLBOY.

Где и когда смотреть Нацотбор Евровидения-2022

Впервые за долгое время "Суспильне" отказалось сотрудничать с каналом СТБ, которые ранее постоянно транслировал полуфиналы и финалы Национального отбора. Однако в 2022-м году Национальный вещатель будет справляться самостоятельно.

Трансляция Нацотбора на Евровидение 2022 начнется на всех платформах "Суспильного" в 18:30.

Телевидение:

телеканал UA: ПЕРШИЙ.

Диджитал:

фейсбук-страницы Суспільне Евровидение и UA: Перший,

ютуб-канал Суспільне Евровидение,

сайт eurovision.ua,

мобильное приложение suspilne.tv.

Слушать:

Радио Промінь.

"Телеграф" также будет вести прямую текстовую трансляцию.

Отметим, что в 2022-м году популярный украинский телеведущий Сергей Притула впервые не будет вести национальный отбор на Евровидение. Шоумена заменит его коллега Маша Ефросинина.

Стоит отметить, что начался Национальный отбор на Евровидение 2022 от Украины сразу со скандалов. После объявления лонг-листа участников, артистка, которая в него не попала, обвинила организаторов конкурса в продажности, заявив, что на отбор берут лишь тех, у кого есть деньги или именитый продюсер. Также не обошлось и без разборок с плагиатом песен.