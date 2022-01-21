Сергей Притула рассказал, будет ли вести нацотбор на Евровидение в этом году

Несменный ведущий нацотбора на Евровидение высказался о своем участии в нем.

Украинский телеведущий Сергей Притула в этом году не будет вести национальный отбор на Евровидение.

Об этом сам ведущий заявил в Инстаграм.

"В сети уже второй день активно обсуждаются кандидатуры ведущих/ведущего очередного национального отбора Евровидения. Среди потенциальных кандидатур фигурирует и моя фамилия. Чтобы немного облегчить жизнь журналистам и еврофанам, даю информацию от первоисточника. Я не планировал и не планирую присоединяться к нацотбору Евровидение-2022! То, чем я сейчас занимаюсь — это масштабирование своих волонтерских сил на фоне очередной российской угрозы и дальнейшее формирование политической партии", — сообщил ведущий.

Он также отметил, что у телеканала "Суспільне" есть свои лица и пожелал коллегам, которые будут вести нацотбор, удачи.

В комментариях под постом пользователи выразили свое разочарование тем, что Притула больше не будет вести конкурс. "Без вас — это уже не Евровидение", — написал один из пользователей. На это Сергей Притула посоветовал ему не драматизировать.

Как писал "Телеграф" ранее Сергей Притула объявил о создании своей партии, с которой собирается пойти на парламентские выборы.