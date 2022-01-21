Укр

Сергей Притула рассказал, будет ли вести нацотбор на Евровидение в этом году

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
27
Сергей Притула Новость обновлена 21 января 2022, 15:13
Сергей Притула

Несменный ведущий нацотбора на Евровидение высказался о своем участии в нем.

Украинский телеведущий Сергей Притула в этом году не будет вести национальный отбор на Евровидение.

Об этом сам ведущий заявил в Инстаграм.

"В сети уже второй день активно обсуждаются кандидатуры ведущих/ведущего очередного национального отбора Евровидения. Среди потенциальных кандидатур фигурирует и моя фамилия. Чтобы немного облегчить жизнь журналистам и еврофанам, даю информацию от первоисточника. Я не планировал и не планирую присоединяться к нацотбору Евровидение-2022! То, чем я сейчас занимаюсь — это масштабирование своих волонтерских сил на фоне очередной российской угрозы и дальнейшее формирование политической партии", — сообщил ведущий.

Он также отметил, что у телеканала "Суспільне" есть свои лица и пожелал коллегам, которые будут вести нацотбор, удачи.

В комментариях под постом пользователи выразили свое разочарование тем, что Притула больше не будет вести конкурс. "Без вас — это уже не Евровидение", — написал один из пользователей. На это Сергей Притула посоветовал ему не драматизировать.

Как писал "Телеграф" ранее Сергей Притула объявил о создании своей партии, с которой собирается пойти на парламентские выборы.

Теги:
#Евровидение #Евровидение Украина #Сергей Притула #Нацотбор
Владимир Зеленский говорил о двух противоречивых вещах
Украина
Заявление Зеленского о потере Харькова вызвало больше вопросов, чем ответов: реакция соцсетей
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский говорил о двух противоречивых вещах
Заявление Зеленского о потере Харькова вызвало больше вопросов, чем ответов: реакция соцсетей
Дата публикации
Категория
Что получили украинцы за 4 года пенсионной реформы
"Скоро на пенсии нужен будет 1 трлн грн. Это тупик": ждать ли украинским пенсионерам улучшений
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский выразил свое мнение о санкциях
"Все будут защищать нашу страну": Зеленский заявил, что Харьков оказался в зоне риска
Дата публикации
Категория
Путина просят одуматься и не атаковать Украину
Украина может стать новой Чечней или Афганистаном: Великобритания предупредила Путина "об ужасном болоте"
Дата публикации
Категория
Руслан Рябошапка занимал пост генерального прокурора Украины с 29 августа 2019 по 5 марта 2020 года.
Коломойский мстит Порошенко руками Зеленского, президента ждет народный импичмент, — Руслан Рябошапка