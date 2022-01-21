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Сергій Притула розповів, чи вестиме нацвідбір на Євробачення цього року

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
27
Сергій Притула Новина оновлена 21 січня 2022, 15:13
Сергій Притула

Незмінний ведучий нацвідбору на "Євробачення" висловився про свою участь у ньому.

Український телеведучий Сергій Притула цього року не вестиме національний відбір на Євробачення.

Про це сам ведучий заявив в Інстаграм.

"У мережі вже другий день активно обговорюються кандидатури ведучих/ведучого чергового національного відбору Євробачення. Серед потенційних кандидатур фігурує і моє прізвище. Щоб трохи полегшити життя журналістам та єврофанам, даю інформацію від першоджерела. Я не планував і не планую приєднуватися до нацвідбору Євробачення-2022! Те, чим я зараз займаюся — це масштабування своїх волонтерських сил на тлі чергової російської загрози та подальше формування політичної партії", — повідомив ведучий.

Він також зазначив, що телеканал "Суспільне" має свої обличчя і побажав колегам, які будуть вести нацвідбір, удачі.

У коментарях під постом користувачі висловили розчарування тим, що Притула більше не вестиме конкурс. "Без вас — це вже не Євробачення", — написав один із користувачів. На це Сергій Прітула порадив йому не драматизувати.

Як писав "Телеграф", раніше Сергій Притула оголосив про створення своєї партії, з якою збирається піти на парламентські вибори.

Теги:
#Євробачення #Євробачення Україна #Сергій Притула #Нацвідбір
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