Рус

Нацвідбір на "Євробачення-2022" в Україні: дата фіналу та імена можливих учасників

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
54
Коли і де можна буде переглянути онлайн-трансляцію фіналу конкурсу Новина оновлена 13 січня 2022, 19:27
Коли і де можна буде переглянути онлайн-трансляцію фіналу конкурсу

Пряма трансляція фіналу Нацвідбору відбудеться 12 лютого

Після феєричного виступу молодої українки на міжнародному конкурсі пісні "Дитяче Євробачення-2022" Олени Усенко, яка посіла шосте місце, Суспільник мовник назвав дату фіналу національного відбору на доросле "Євробачення-2022".

Як повідомляється на офіційному сайті corp.suspilne.media, пряма трансляція Нацвідбору відбудеться 12 лютого.

Зазначимо, що приймання заявок на участь у Нацвідборі завершилось у понеділок, 10 січня. Загалом Суспільний мовник отримав 284 заявки. Наступного тижня стане відомий лонг-лист учасників, а до 24 січня буде оприлюднено список фіналістів.

Хто хоче представляти Україну на "Євробаченні" у 2022 році: імена претендентів

Серед охочих представити Україну на престижному конкурсі пісні не так вже й багато широко відомих співаків. Найпопулярніші серед них – Wellboy, Alina Pash та LAUD, пише vesti.ua.

Також взяти участь у Нацвідборі можуть Uliana Royce, білоруський співак та комік Michael Soul (Михайло Сосунов) та українська співачка ROXOLANA.

Нагадаємо, переможцем Євробачення у 2021 році став італійський рок-гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Українська група Go_A увійшла до п’ятірки найкращих на конкурсі. Господарем Євробачення-2022 стане місто Турин в Італії. Великий фінал відбудеться на арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали – 10 та 12 травня відповідно.

Теги:
#Євробачення #Пісні #Нацвідбір Євробачення #Євробачення 2022
Влада подає продуктові картки як спробу нівелювати наслідки подорожчань
Споживач
"Введення продуктових карток має дві мети", — який сюрприз влада готує українцям
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Влада подає продуктові картки як спробу нівелювати наслідки подорожчань
"Введення продуктових карток має дві мети", — який сюрприз влада готує українцям
Дата публікації
Категорія
Засідання Постійної Ради ОБСЄ 13 січня
"Шлях в нікуди" для України та ризик великої війни: головні заяви дипломатів у зв’язку з агресією Кремля
Дата публікації
Категорія
Супутник до відправлення з України
США запустили до космосу український супутник (відео)
Дата публікації
Категорія
Поки що у пріоритетах Кремля залишається дипломатія
Путіну запропонували "покласти край" питанню з Україною і говорять про важкий сценарій: що відомо
Дата публікації
Категорія
Промисловість підіймає ціни на товари
На українців чекають рекордні подорожчання: чому 2022-й стане роком тотального зростання цін