Нацвідбір на "Євробачення-2022" в Україні: дата фіналу та імена можливих учасників

Пряма трансляція фіналу Нацвідбору відбудеться 12 лютого

Після феєричного виступу молодої українки на міжнародному конкурсі пісні "Дитяче Євробачення-2022" Олени Усенко, яка посіла шосте місце, Суспільник мовник назвав дату фіналу національного відбору на доросле "Євробачення-2022".

Як повідомляється на офіційному сайті corp.suspilne.media, пряма трансляція Нацвідбору відбудеться 12 лютого.

Зазначимо, що приймання заявок на участь у Нацвідборі завершилось у понеділок, 10 січня. Загалом Суспільний мовник отримав 284 заявки. Наступного тижня стане відомий лонг-лист учасників, а до 24 січня буде оприлюднено список фіналістів.

Хто хоче представляти Україну на "Євробаченні" у 2022 році: імена претендентів

Серед охочих представити Україну на престижному конкурсі пісні не так вже й багато широко відомих співаків. Найпопулярніші серед них – Wellboy, Alina Pash та LAUD, пише vesti.ua.

Також взяти участь у Нацвідборі можуть Uliana Royce, білоруський співак та комік Michael Soul (Михайло Сосунов) та українська співачка ROXOLANA.

Нагадаємо, переможцем Євробачення у 2021 році став італійський рок-гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Українська група Go_A увійшла до п’ятірки найкращих на конкурсі. Господарем Євробачення-2022 стане місто Турин в Італії. Великий фінал відбудеться на арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали – 10 та 12 травня відповідно.