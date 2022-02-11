Wellboy выпустил клип на песню Nozzy Bossy, с которой пойдет на Нацотбор на Евровидение (видео)

21-летний участник Национального отбора выпустил конкурсную песню и клип к ней

Украинский певец Антон Вельбой, который выступает под сценическим псевдонимом Wellboy, в пятницу, 11 февраля, представил еврофанам конкурсную песню под названием Nozzy Bossy, с которой пойдет на Нацотбор на Евровидение-2022.

Видео было опубликовано на YouTube-канале молодого исполнителя. Wellboy стал последним участником, представившим свою композицию.

"Нози боси" — о силе села, обо всех босоногих людях, идущих по этой планете. Я считаю себя босяком. Иду куда-нибудь, не знаю куда. Но я иду босиком и мне это в кайф. И эта песня – обо всех таких людях, с которыми всегда сила села, земли, которая дает тебе энергию. В этой песне много глубоких вещей", — прокомментировал свой трек Wellboy.

Напомним, что уже в эту субботу, 12 февраля, пройдет финал Национального отбора на "Евровидение-2022", во время которого определится представитель от Украины на международном конкурсе. Всего в финале Нацотбора принимают участие 8 молодых музыкантов: CLOUDLESS, Michael Soul, Our Atlantic, Alina Pash, Kalush Orchestra, ROXOLANA, BARLEBEN и Wellboy.

Стоит отметить, что начался Национальный отбор на Евровидение 2022 от Украины сразу со скандалов.

Где и когда состоится конкурс Евровидение-2022

Напомним, что победителем Евровидения в 2021 году стала итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Украинская группа Go_A вошла в пятерку лучших на конкурсе. Хозяином Евровидения-2022 станет город Турин в Италии. Большой финал состоится на арене Pala Olimpico 14 мая. Полуфиналы — 10 и 12 мая соответственно.