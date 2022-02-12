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Нацвідбір на "Євробачення-2022": як проголосувати за улюбленого виконавця

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Правила голосування за фіналіста Нацвідбору 12 лютого Новина оновлена 12 лютого 2022, 15:59
Правила голосування за фіналіста Нацвідбору 12 лютого

Переможця конкурсу визначать вже цієї суботи

Сьогодні, 12 лютого, під час фіналу Національного відбору на міжнародний конкурс "Євробачення-2022" члени журі разом з глядачами оберуть представника України. Нагадаємо, що у фіналі перемогу виборюють 8 українських виконавців.

"Телеграф" розповідає, як цієї суботи проголосувати за улюбленого учасника і як визначать переможця.

Що потрібно знати про голосування у фіналі Нацвідбору на "Євробачення-2022"

Лінії для голосування буде відкрито після виступів усіх фіналістів. Початок голосування оголосять ведучі Маша Єфросиніна та Тимур Мірошниченко під час прямого ефіру 12 лютого (початок ефіру о 18:30).

Номер коду учасника Нацвідбору відповідатиме його порядковому номеру виступу. Варто врахувати, що на днях було вирішено змінити порядок виступів артистів у другому блоці. Так, учасники виступлять у такому порядку:

  1. Cloudless
  2. Michael Soul
  3. Our Atlantic
  4. Barleben
  5. Kalush Orchestra
  6. Roxolana
  7. Wellboy
  8. Alina Pash

З одного номера можна проголосувати за кожного учасника не більше одного разу. Щоб проголосувати, необхідно надіслати SMS з кодом учасника на номер 7576 (вартість одного SMS становить 5,31 грн). Після голосування користувачам буде надіслано SMS-підтвердження прийому голосу. За всі наступні СМС за одного учасника зніматиметься плата, проте результати голосування не враховуватимуться.

Глядачі впливають на результати голосування: 50% голосів учасники одержують від глядачів, 50% — від журі. Переможцем стане той, хто зібрав найбільше голосів.

Нагадаємо, що у фаворитах Нацвідбору перебуває співачка Аліна Паш. Зірка вважається найчастішою учасницею скандалів на конкурсі цього року.

Де і коли відбудеться конкурс Євробачення-2022

Нагадаємо, що переможцем Євробачення у 2021 році став італійський рок-гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Український гурт Go_A увійшов до п’ятірки найкращих на конкурсі. Господарем Євробачення-2022 стане місто Турин в Італії. Гранд-фінал відбудеться на арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали – 10 та 12 травня відповідно.

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