Рус

Букмекери назвали переможця Нацвідбору на Євробачення 2022

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
48
Фаворит букмекерів – Alina Pash. Новина оновлена 10 лютого 2022, 12:21
Фаворит букмекерів – Alina Pash.

У мережі з’явився букмекерський прогноз на переможця Національного відбору України.

У суботу, 12 лютого, в Україні пройде фінал Національного відбору на Євробачення 2022, під час якого буде обрано українського представника на міжнародному пісенному конкурсі. І поки що учасники тільки готуються боротися за перемогу в Нацвідборі, букмекери вже оголосили ймовірного переможця.

За букмекерськими прогнозами представляти Україну на міжнародній арені буде співачка Аліна Паш, йдеться на офіційному сайті Євробачення.

Дівчина лідирує з великим відривом – відсотком голосів за неї – 31%. Друге місце віддали артистці ROXOLANA, а третє – гурту Kalush Orchestra. Нагадаємо, що ще в Нацвідборі беру участь: гурти "Cloudless", та "Our Atlantiс", Barleben, який замінив LAUDа, Michael Soul та WELLBOY.

Ось як виглядає повний рейтинг букмекерів:

Для Національного відбору Аліна Паш підготувала пісню "Тіні забутих предків". Зазначимо, що пісня написана двома мовами – українською та англійською.

Варто зазначити, що Аліна Паш – найчастіший учасник скандалів на Нацвідборі у 2022 році. Спочатку вона заявила, що її конкурент гурт Kalush Orchestra "вкрали" мотиви її пісень, а після з’ясувалося, що артистка виступала в Росії та в окупованому Криму в період з 2014-го року.

Нагадаємо, що переможцем Євробачення у 2021 році став італійський рок-гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Український гурт Go_A увійшов до п’ятірки найкращих на конкурсі. Господарем Євробачення-2022 стане місто Турин в Італії. Великий фінал відбудеться на арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали – 10 та 12 травня відповідно.

Теги:
#Євробачення #Національний відбір #Національний відбір України
Судна прямують до окупованого Севастопольа
Новини Росії
Нові десантні кораблі Росії підходять до України: фото та подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Судна прямують до окупованого Севастопольа
Нові десантні кораблі Росії підходять до України: фото та подробиці
Дата публікації
Категорія
Затори на дорогах
По 5 днів на рік у заторах: Київ потрапив у топ-3 міст світу з найгіршою ситуацією на дорогах
Дата публікації
Категорія
Зеленський переконаний, що Україна перебуває в безпеці
Зеленський оцінив загрозу вторгнення Росії та звернувся до бізнесу
Дата публікації
Категорія
Мінімальна надбавка – 135 грн
Пенсії в Україні оновлять: кому і коли чекати до 700 грн бонуса
Дата публікації
Категорія
Іван Шмуратко
Фігурне катання та надії України на медаль: онлайн-трансляція 6-го ігрового дня на Олімпіаді-2022