Букмекери назвали переможця Нацвідбору на Євробачення 2022

У мережі з’явився букмекерський прогноз на переможця Національного відбору України.

У суботу, 12 лютого, в Україні пройде фінал Національного відбору на Євробачення 2022, під час якого буде обрано українського представника на міжнародному пісенному конкурсі. І поки що учасники тільки готуються боротися за перемогу в Нацвідборі, букмекери вже оголосили ймовірного переможця.

За букмекерськими прогнозами представляти Україну на міжнародній арені буде співачка Аліна Паш, йдеться на офіційному сайті Євробачення.

Дівчина лідирує з великим відривом – відсотком голосів за неї – 31%. Друге місце віддали артистці ROXOLANA, а третє – гурту Kalush Orchestra. Нагадаємо, що ще в Нацвідборі беру участь: гурти "Cloudless", та "Our Atlantiс", Barleben, який замінив LAUDа, Michael Soul та WELLBOY.

Ось як виглядає повний рейтинг букмекерів:

Для Національного відбору Аліна Паш підготувала пісню "Тіні забутих предків". Зазначимо, що пісня написана двома мовами – українською та англійською.

Варто зазначити, що Аліна Паш – найчастіший учасник скандалів на Нацвідборі у 2022 році. Спочатку вона заявила, що її конкурент гурт Kalush Orchestra "вкрали" мотиви її пісень, а після з’ясувалося, що артистка виступала в Росії та в окупованому Криму в період з 2014-го року.

Нагадаємо, що переможцем Євробачення у 2021 році став італійський рок-гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Український гурт Go_A увійшов до п’ятірки найкращих на конкурсі. Господарем Євробачення-2022 стане місто Турин в Італії. Великий фінал відбудеться на арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали – 10 та 12 травня відповідно.