Укр

Нацотбор на "Евровидение-2022": как проголосовать за любимого исполнителя

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
21
Правила голосования за финалиста Нацотбора 12 февраля Новость обновлена 12 февраля 2022, 15:59
Правила голосования за финалиста Нацотбора 12 февраля

Победителя конкурса определят уже в эту субботу

Сегодня, 12 февраля, во время финала Национального отбора на международный конкурс "Евровидение-2022" члены жюри совместно со зрителями выберут представителя Украины. Напомним, что в финале за победу борются 8 украинских исполнителей.

"Телеграф" рассказывает, как в эту субботу проголосовать за любимого участника и как определят победителя.

Что нужно знать о голосовании в финале Нацотбора на "Евровидение-2022"

Линии для голосования будут открыты после выступлений всех финалистов. Начало голосования объявят ведущие Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко во время прямого эфира 12 февраля (начало эфира в 18:30).

Номер кода участника Нацотбора будет соответствовать его порядковому номеру выступления. Стоить учесть, что на днях было решено сменить порядок выступлений артистов во втором блоке. Так, участники выступят в таком порядке:

  1. Cloudless
  2. Michael Soul
  3. Our Atlantic
  4. Barleben
  5. Kalush Orchestra
  6. Roxolana
  7. Wellboy
  8. Alina Pash

С одного номера можно проголосовать за каждого участника не более одного раза. Чтобы проголосовать, необходимо отправить СМС с кодом участника на номер 7576 (стоимость одного СМС составляет 5,31 грн). После голосования пользователям будет отправлено SMS-подтверждение о приеме голоса. За все последующие СМС за одного участника будет сниматься плата, однако результаты голосования учитываться не будут.

Зрители влияют на результаты голосования: 50% голосов участники получают от зрителей, 50% — от жюри. Победителем станет тот, кто собрал больше всего голосов.

Напомним, что в фаворитах Нацотбора находится певица Алина Паш. Звезда считается самой частой участницей скандалов на конкурсе в этом году.

Где и когда состоится конкурс Евровидение-2022

Напомним, что победителем Евровидения в 2021 году стала итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Украинская группа Go_A вошла в пятерку лучших на конкурсе. Хозяином Евровидения-2022 станет город Турин в Италии. Гранд-финал состоится на арене Pala Olimpico 14 мая. Полуфиналы — 10 и 12 мая соответственно.

В Киеве сотни людей вышли на Марш единства.
Киев
"Путин убийца", "Прочь из Крыма и Донбасса": в Киеве прошел Марш единства (фото, видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В Киеве сотни людей вышли на Марш единства.
"Путин убийца", "Прочь из Крыма и Донбасса": в Киеве прошел Марш единства (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Солдаты РФ
Данилов, вводи санкции! Украинцев развеселила паника западных СМИ вокруг вторжения России
Дата публикации
Категория
Бывший главарь российских боевиков "ДНР" Игорь Гиркин
Война с Россией: экс-главарь "ДНР" оценил, за какое время ВСУ разгромят боевиков
Дата публикации
Категория
Роман Костенко был на передовой военных действий на Донбассе, а теперь входит в комитет Рады по нацбезопасности
В РФ знают, какое количество жертв способно посадить нас за стол переговоров, – нардеп Роман Костенко
Дата публикации
Категория
Лыжницы на Олимпиаде в Пекине
Сборную Украины сняли с эстафеты на Олимпиаде: что произошло