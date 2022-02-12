Нацотбор на "Евровидение-2022": как проголосовать за любимого исполнителя
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Победителя конкурса определят уже в эту субботу
Сегодня, 12 февраля, во время финала Национального отбора на международный конкурс "Евровидение-2022" члены жюри совместно со зрителями выберут представителя Украины. Напомним, что в финале за победу борются 8 украинских исполнителей.
"Телеграф" рассказывает, как в эту субботу проголосовать за любимого участника и как определят победителя.
Что нужно знать о голосовании в финале Нацотбора на "Евровидение-2022"
Линии для голосования будут открыты после выступлений всех финалистов. Начало голосования объявят ведущие Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко во время прямого эфира 12 февраля (начало эфира в 18:30).
Номер кода участника Нацотбора будет соответствовать его порядковому номеру выступления. Стоить учесть, что на днях было решено сменить порядок выступлений артистов во втором блоке. Так, участники выступят в таком порядке:
- Cloudless
- Michael Soul
- Our Atlantic
- Barleben
- Kalush Orchestra
- Roxolana
- Wellboy
- Alina Pash
С одного номера можно проголосовать за каждого участника не более одного раза. Чтобы проголосовать, необходимо отправить СМС с кодом участника на номер 7576 (стоимость одного СМС составляет 5,31 грн). После голосования пользователям будет отправлено SMS-подтверждение о приеме голоса. За все последующие СМС за одного участника будет сниматься плата, однако результаты голосования учитываться не будут.
Зрители влияют на результаты голосования: 50% голосов участники получают от зрителей, 50% — от жюри. Победителем станет тот, кто собрал больше всего голосов.
Напомним, что в фаворитах Нацотбора находится певица Алина Паш. Звезда считается самой частой участницей скандалов на конкурсе в этом году.
Где и когда состоится конкурс Евровидение-2022
Напомним, что победителем Евровидения в 2021 году стала итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Украинская группа Go_A вошла в пятерку лучших на конкурсе. Хозяином Евровидения-2022 станет город Турин в Италии. Гранд-финал состоится на арене Pala Olimpico 14 мая. Полуфиналы — 10 и 12 мая соответственно.
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