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Фіналіст Нацвідбору на Євробачення BARLEBEN: спрогнозувати переможця по веселих чи ліричних піснях неможливо

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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BARLEBEN розповів про свою місію на Євробаченні
BARLEBEN розповів про свою місію на Євробаченні

Олександр Барлебен переконаний, що конкурс Євробачення має дуже важливу місію.

Напередодні Нацвідбору на Євробачення "Телеграф" поспілкувався з одним з вісьмох фіналістів, соул-виконавцем Олександром Барлебеном, який виступає під сценічним ім'ям BARLEBEN, та розпитав його, як він оцінює свої шанси на перемогу та що планує робити після конкурсу.

Ветеран АТО на Євробаченні — не найтиповіша ситуація. Чому вирішили відбиратись? Яке значення має цей конкурс для вас?

- Євробачення, якщо дещо заглибитись в історію конкурсу, було створено для підтримки миру. Чи не найбільше цього потребуємо і ми зараз. Ми написали пісню, що має глибокий і актуальний меседж і саме тому, подали свою заявку на відбір.

Як оцінюєте свої шанси на перемогу у Нацвідборі?

- Не оцінюю шанси, маю дещо інший підхід. Ми в фокусі підготовки номеру та пісні, тобто робимо все що залежить від нас. А далі, залишаємо право обирати тим, кому воно і належить: журі та глядачам.

На конкурс ви йдете зі спокійною ліричною піснею. Як вважаєте, чи це саме те, що може "зачіпити" єврофанів після торішньої перемоги рокерів?

- Вважаю, що в цьому питанні немає алгоритмів і спрогнозувати черговість переможців по веселих і ліричних піснях неможливо. Головне "зачіпити" їх піснею і її посилом, в цьому суть.

До речі усі ваші пісні є винятково україно- та англомовні. Принципово не співаєте російською?

- Моя позиція базується на любові до української мови. Своєю чергою, англійська мова — це мова надширокої аудиторії, як і іспанська, що з’явиться у новому альбомі. Це зовсім не про російську мову.

Чули пісні інших учасників? Сподобалися заявки когось з інших конкурсантів?

- На жаль, чи, на радість, в холі репетицій чув лише частково. Всі абсолютно різні, тому глядачам буде непросто.

BARLEBEN скоро планує випустити свій альбом
BARLEBEN скоро планує випустити свій альбом

Багато обговорень є щодо Тіни Кароль у складі журі. Відомо, що вона допомагає будувати кар'єру Велбою. Що можете сказати з цього приводу? Не переживаєте, що деяким учасникам можуть "підсуджувати"?

Нещодавно Тіна Кароль презентувала альбом "Молода кров" з молодими виконавцями. Як на мене, допомога новим іменам від артистки, що пройшла дуже тернистий шлях, викликає лише повагу.

Окрім Нацвідбору і Євробачення, які у вас найближчі творчі плани? Що готуєте для своїх прихильників?

- Вже 22 травня відбудеться концерт пам’яті геніального Миколи Мозгового. Ми готуємо особливу версію однієї з архівних його пісень і це величезна відповідальність.

Цього літа ми випускаємо довгоочікуваний альбом і разом з ним оновлену концертну програму. Вже отримали декілька запрошень на фестивалі цього року. Слідкуйте за нами в соціальних мережах і ми обов’язково побачимось.

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#Євробачення 2022
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