Нацвідбір на Євробачення 2022: відоме ім’я представника України на пісенному конкурсі

За місце представника України на пісенному конкурсі в Італії претендували 8 вокалістів.

У суботу, 12 лютого, відбувся фінал Національного відбору на Євробачення 2022 року, в результаті якого було обрано представника на міжнародному пісенному конкурсі від України. На Євробаченні 2022 року в італійському місті Турин Україна зазвучить голосом — Аліни Паш.

За підсумками голосування глядачів та суддів загалом набрала 15 балів, причому від глядачів вона отримала 7, а від суддів — 8 балів.

Виступ Аліни Паш на Національному відборі 2022:

Прямий ефір фіналу Національного відбору розпочався о 18.30 на телеканалі UA: Перший, на сайті конкурсу, а також онлайн на YouTube та Facebook. Як пройшов фінал конкурсного відбору в Україні на "Євробачення-2022" також можна подивитися на нашому сайті "Телеграф".

Нагадаємо, що за право представити Україну боролися вісім українських популярних (і не дуже) виконавців: Cloudless, Michael Soul, Our Atlantic, Barleben, Kalush Orchestra, Roxolana, Wellboy, Alina Pash. Ведучими фіналу Нацвідбору стали Маша Єфросиніна, яка змінила українського телеведучого Сергія Притулу, який у 2022-му вперше відмовився від цього проєкту, і Тимур Мірошниченко, а членами журі — українські співачки Джамала та Тіна Кароль, а також сценарист та режисер Ярослав Лодигін.

Варто зазначити, що Національний відбір на Євробачення 2022 року від України відзначився кількома серйозними скандалами. Після оголошення лонг-листа учасників, артистка, яка до нього не потрапила, звинуватила організаторів конкурсу у продажності, заявивши, що на відбір беруть лише тих, хто має гроші чи іменитий продюсер. Також не обійшлося і без розбірок із плагіатом пісень.

Де і коли відбудеться конкурс Євробачення-2022

Нагадаємо, що переможцем Євробачення у 2021 році став італійський рок-гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Українська група Go_A увійшла до п’ятірки найкращих на конкурсі. Господарем Євробачення-2022 стане місто Турин в Італії. Великий фінал відбудеться на арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали – 10 та 12 травня відповідно.