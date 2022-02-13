На Евровидение 2022 от Украины поедет певица из списка Миротворца

По результатам голосования судей и зрителей в Нацотборе победила Alina Pash.

В субботу, 12 февраля, в Киеве прогремел финал Национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение 2022, который в мае пройдет в Италии в Турине. Украина на международной арене зазвучит голосов самобытной Алины Паш.

Артистка покорила судей и зрителей Нацотбора своей песней "Тіні забутих предків" и получила в сумме 15 баллов: 8 — от жюри и 7 — от зрителей. "Телеграф" рассказывает, что известно о представительнице от Украины на Евровидении 2022.

Отметим, что Члены жюри Национального отбора были в восторге от выступления Alina Pash и в конце номера Джамала и Тина Кароль даже пустили слезу.

Выступление Алины Паш на Национальном отборе 2022:

Биография Алины Паш

Алина Паш родилась и выросла на Закарпатье, в поселке Бурштыно. С ранних лет она начала проявлять интерес к музыке и занялась вокалом. В тринадцатилетнем возрасте на ее счету были выступления на таких музыкальных фестивалях, как "Молодая Галичина", "Рождественская звездочка", "Буковинская звезда" и многих других. В более старшем возрасте юная артистка принимала участие в музыкальном талант-шоу "X-Фактор", где заняла третье место.

Наибольшая популярность пришла к Алине Паш после выхода ее дебютного клипа Bitanga в 2018 году. Всего у Alina Pash вышли три альбома Pintea: Gory (2019), Pintea: Misto (2019), розМова (2021), а также миниальбом Норов (2021). Артистка выступает в жанре хип-хоп и этнопоп.

Помимо этого Алина Паш победительница в номинациях "Артист года", "Прорыв года", "Видео года" премий YUNA, Jager Music Awards, rap.ua, Aprize, Elle Style Awards, а также в январе она одержала победу в международной премии для молодых артистов — Music Moves Europe Awards 2022.

В 2019 году Алину Паш пригласили исполнить гимн Украины на праздник Дня Независимости. Певица подошла к такому заданию довольно креативно и между куплетами зачитала собственный рэп.

Скандалы с Алиной Паш

Алина Паш — самая частая участница скандалов Нацотбора 2022. Сначала девушка обвинила рэп-группу Kalush в плагиате ее музыки. Артистка заметила сходство инструментала (контрабас) со своего трека "BOSORKANYA" с новым видео в профиле группы KALUSH.

После артистку обвинили в несоответствии требованиям Национального отбора на Евровидение-2022 из-за того, что она выступала в оккупированном Россией Крыму в 2015 году. Однако в "Суспильном" нарушения в этом не увидели.

Также, стоит отметить, что Алина Паш находится в базе "Миротворец" за "Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками".

Реакция сети на победу Алины Паш

Сеть возмущена победой артистки и требует ее дисквалификации. В комментариях под постами в Инстаграме и под видео в ютубе огромное количество негативных отзывов об Алине и ее выступлении. Отметим, что в Киеве даже проходил митинг против ее участия в Национальном отборе.

Напомним, что за право представить Украину боролись восемь украинских популярных (и не очень) исполнителей: Cloudless, Michael Soul, Our Atlantic, Barleben, Kalush Orchestra, Roxolana, Wellboy, Alina Pash. Ведущими финала Нацотбора стали Маша Ефросинина, которая сменила украинского телеведущего Сергея Притулу, который в 2022-м впервые отказался от этого проекта, и Тимур Мирошниченко, а членами жюри — украинские певицы Джамала и Тина Кароль, а также сценарист и режиссер Ярослав Лодыгин.

Где и когда состоится конкурс Евровидение-2022

Напомним, что победителем Евровидения в 2021 году стала итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Украинская группа Go_A вошла в пятерку лучших на конкурсе. Хозяином Евровидения-2022 станет город Турин в Италии. Большой финал состоится на арене Pala Olimpico 14 мая. Полуфиналы — 10 и 12 мая соответственно.