На Євробачення 2022 від України поїде співачка зі списку Миротворця

За результатами голосування суддів та глядачів у Нацвідборі перемогла Alina Pash.

У суботу, 12 лютого, у Києві прогримів фінал Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення 2022", який у травні пройде в Італії в Турині. Україна на міжнародній арені зазвучить голосом самобутньої Аліни Паш.

Артистка підкорила суддів та глядачів Нацвідбору своєю піснею "Тіні забутих предків" та отримала у сумі 15 балів: 8 — від журі та 7 — від глядачів. "Телеграф" розповідає, що відомо про представницю від України на Євробаченні 2022 року.

Зазначимо, що Члени журі Національного відбору були в захваті від виступу Alina Pash і наприкінці номера Джамала та Тіна Кароль навіть пустили сльозу.

Виступ Аліни Паш на Національному відборі 2022:

Біографія Аліни Паш

Аліна Паш народилася та виросла на Закарпатті, у селищі Буштино. З ранніх років вона почала виявляти інтерес до музики та зайнялася вокалом. У тринадцятирічному віці на її рахунку були виступи на таких музичних фестивалях, як "Молода Галичина", "Різдвяна зірочка", "Буковинська зірка" та багато інших. У старшому віці юна артистка брала участь у музичному талант-шоу "X-Фактор", де посіла третє місце.

Найбільша популярність прийшла до Аліни Паш після виходу її дебютного кліпу Bitanga у 2018 році. У Alina Pash вийшли три альбоми Pintea: Gory (2019), Pintea: Misto (2019), розМова (2021), а також мініальбом Норов (2021). Артистка виступає у жанрі хіп-хоп та етнопоп.

Крім цього Аліна Паш переможниця у номінаціях "Артист року", "Прорив року", "Відео року" премій YUNA, Jager Music Awards, rap.ua, Aprize, Elle Style Awards, а також у січні вона здобула перемогу у міжнародній премії для молодих артистів — Music Moves Europe Awards 2022.

2019 року Аліну Паш запросили виконати гімн України на свято Дня Незалежності. Співачка підійшла до такого завдання досить креативно та між куплетами зачитала власний реп.

Скандали з Аліною Паш

Аліна Паш — найчастіша учасниця скандалів Нацвідбору 2022 року. Спочатку дівчина звинуватила реп-гурт Kalush у плагіаті її музики. Артистка помітила схожість інструменталу (контрабас) зі свого треку "BOSORKANYA" з новим відео у профілі гурту KALUSH.

Після цього артистку звинуватили у невідповідності вимогам Національного відбору на Євробачення-2022 через те, що вона виступала в окупованому Росією Криму у 2015 році. Однак у "Суспільному" порушення у цьому не побачили.

Також, слід зазначити, що Аліна Паш перебуває в базі "Миротворець" за "Свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення у захоплений російськими окупантами Крим. Участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками".

Реакція мережі на перемогу Аліни Паш

Мережа обурена перемогою артистки та потребує її дискваліфікації. У коментарях під постами в Інстаграмі та під відео в ютубі величезна кількість негативних відгуків про Аліну та її виступ. Зазначимо, що у Києві навіть проходив мітинг проти її участі у Національному відборі.

Нагадаємо, що за право представити Україну боролися вісім українських популярних (і не дуже) виконавців: Cloudless, Michael Soul, Our Atlantic, Barleben, Kalush Orchestra, Roxolana, Wellboy, Alina Pash. Ведучими фіналу Нацвідбору стали Маша Єфросиніна, яка змінила українського телеведучого Сергія Притулу, який у 2022-му вперше відмовився від цього проєкту, і Тимур Мірошниченко, а членами журі — українські співачки Джамала та Тіна Кароль, а також сценарист та режисер Ярослав Лодигін.

Де і коли відбудеться конкурс Євробачення-2022

Нагадаємо, що переможцем Євробачення у 2021 році став італійський рок-гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Український гурт Go_A увійшов до п’ятірки найкращих на конкурсі. Господарем Євробачення-2022 стане місто Турин в Італії. Великий фінал відбудеться на арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали – 10 та 12 травня відповідно.