Алина Паш обратилась к хейтерам и затронула тему поездки в Россию

28-летняя певица заявила, что про нее распространяют недостоверную информацию

В субботу, 12 февраля, в Киеве состоялся финал Нацотбора на "Евровидение-2022". Алина Паш выступила с песней "Тіні забутих предків" и одержала победу. В соцсетях победу Паш раскритиковали, вспомнив посещения певицей России и оккупированного Крыма. Из-за этого в 2019 году исполнительница была внесена в базу "Миротворец".

Недавно Алина Паш нарушила молчание и обратилась как к своим поклонникам, так и хейтерам. В свежем посту в Инстаграме 28-летняя артистка отметила, что ей не изменить прошлое, но она хочет повлиять на будущее.

"Все то, что бушует сейчас вокруг Национального Отбора, откомментирую так: вы мне не враги, равно как и я вам. В такое время нам нужно соединяться, а не искать во мне злую ведьму", — написала Паш.

Кроме того, певица отреагировала на критику украинцев по поводу выступлений и путешествий в страну-агрессора: "Я уже ответила во многих интервью. Не верьте желтой прессе, распространяющей обо мне недостоверную информацию. Я об Украине, я за Украину, я часть Украины".

Напомним, что Олег Псюк, лидер группы Kalush Orchestra, занявшей второе место в финале Национального отбора, выразил сомнения в прозрачности голосования и заявил, что намерен подавать в суд на "Суспільне" за фальсификацию голосов.

Украинский продюсер Игорь Кондратюк отреагировал на скандальную победу Алины Паш. Шоумен возмущен тем, что певицу допустили к участию в Нацотборе несмотря на то, что она посещала оккупированный Крым и РФ. Также Кондратюк заявил, что после случая с Maruv в 2019 году организаторы Нацотбора наступили на те же грабли.