Нацотбор на Евровидение закончился скандалом: участники грозят судом из-за странного судейства

Олег Псюк обвинил Суспильне в непрозрачном голосовании

В субботу, 12 февраля, в Киеве прошел финал Нацотбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2022", на котором победу и право представить Украину на конкурсе одержала украинская исполнительница Алина Паш.

За право представить Украину боролись восемь исполнителей: Cloudless, Michael Soul, Our Atlantic, Barleben, Kalush Orchestra, Roxolana, Wellboy и Alina Pash. Победе своей коллеги обрадовались не все финалисты. Так, лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк заявил, что организаторы конкурса сфальсифицировали результаты голосования.

Напомним, что Алина Паш получила максимум 15 баллов – 8 от судей и 7 от зрителей, а на втором месте оказался Kalush Orchestra с 14 баллами. Псюк, который получил большинство зрительских голосов, заявил, что баллы были неправильно подсчитаны. Отметим, что ведущий Тимур Мирошниченко перепутал баллы, при этом турнирная таблица исчезла с экрана на сцене и никто не смог увидеть итоговые цифры. Когда KALUSH и его представители попросили показать им листок с итоговыми баллами, им отказали.

Читайте также: Категория Культура На Евровидение 2022 от Украины поедет певица из списка Миротворца По результатам голосования судей и зрителей в Нацотборе победила Alina Pash.

"Будем разбираться. Точно мы это не оставим. Если бы это было справедливо, то такого бы не было… Люди все за нас. Я уверен, что мы с огромным отрывом. Мы поднимем прям людей, потому что это несправедливо", — заявил журналистам Олег Псюк.

Позже лидер группы Kalush Orchestra обратился к члену жюри, члену правления Суспільного Ярославу Лодыгину с просьбой показать ту "зловещую" карточку, где представлены зрительские голоса. Ведь его команде эту информацию разглашать не хотят.

"Тимур (ведущий Нацотбора Тимур Мирошниченко) путался, потому что он получил в ухо редакторскую ошибку при чтении документа, где было много номеров и цифр…По поводу количества голосов, отданных тому или иному участнику финала, я думаю, что мы сможем переговорить с авторитетной аудиторской компанией, которая поставила свое имя на четкости и независимости подсчета. И я думаю, что это не будет секретом, сколько людей проголосовало", — ответил член жюри и выразил готовность в судебном порядке выяснять отношения с участниками недовольными результатами.

Олег Псюк заявил, что создает петицию на сайте президента Украины по голосованию. Кроме того, группа будет решать, будут ли в суде обжаловать результаты Нацотбора.

К слову поклонники победительницы конкурса Алины Паш желают ей успехов на "Евровидении" в итальянском Турине. Однако некоторые украинцы также обвинили в нечестном голосования на Нацотборе и заявили, что победу у Kalush украли.

Где и когда состоится конкурс Евровидение-2022

Напомним, что победителем Евровидения в 2021 году стала итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Украинская группа Go_A вошла в пятерку лучших на конкурсе. Хозяином Евровидения-2022 станет город Турин в Италии. Гранд-финал состоится на арене Pala Olimpico 14 мая. Полуфиналы — 10 и 12 мая соответственно.