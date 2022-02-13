Нацвідбір на Євробачення закінчився скандалом: учасники загрожують судом через дивне суддівство

Олег Псюк звинуватив Суспільне у непрозорому голосуванні

У суботу, 12 лютого, у Києві пройшов фінал Нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022", на якому перемогу та право представити Україну на конкурсі здобула українська виконавиця Аліна Паш.

За право представити Україну боролися вісім виконавців: Cloudless, Michael Soul, Our Atlantic, Barleben, Kalush Orchestra, Roxolana, Wellboy та Alina Pash. Перемозі своєї колеги зраділи не всі фіналісти. Так, лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк заявив, що організатори конкурсу сфальшували з результатами голосування.

Нагадаємо, що Аліна Паш отримала максимум 15 балів – 8 від суддів та 7 від глядачів, а на другому місці опинився Kalush Orchestra із 14 балами. Псюк, який отримав більшість глядацьких голосів, заявив, що бали були неправильно підраховані. Зазначимо, що ведучий Тимур Мірошниченко переплутав бали, при цьому турнірна таблиця зникла з екрану на сцені, і ніхто не зміг побачити підсумкові цифри. Коли KALUSH та його представники попросили показати їм листок із підсумковими балами, їм відмовили.

Читайте також: Категорія Культура На Євробачення 2022 від України поїде співачка зі списку Миротворця За результатами голосування суддів та глядачів у Нацвідборі перемогла Alina Pash.

"Будемо розбиратися. Точно ми це не залишимо. Якби це було справедливо, то такого б не було… Люди всі за нас. Я впевнений, що ми з величезним відривом. Ми піднімемо прям людей, бо це несправедливо", — заявив журналістам Олег Псюк.

Пізніше лідер гурту Kalush Orchestra звернувся до члена журі, члена правління Суспільного Ярослава Лодигіна з проханням показати ту "зловіщу" картку, де представлені глядацькі голоси. Адже його команді цю інформацію не хочуть розголошувати.

"Тимур (ведучий Нацвідбору Тимур Мірошниченко) плутався, тому що він отримав у вухо редакторську помилку під час читання документа, де було багато номерів та цифр… Щодо кількості голосів, відданих тому чи іншому учаснику фіналу, я думаю, що ми зможемо переговорити з авторитетною аудиторською компанією, яка поставила своє ім’я на чіткості та незалежності підрахунку. І я думаю, що це не буде секретом, скільки людей проголосувало", — відповів член журі та висловив готовність у судовому порядку з’ясовувати стосунки з учасниками незадоволеними результатами.

Олег Псюк заявив, що створює петицію на сайті президента з голосування. Крім того, група вирішуватиме, чи оскаржуватимуть у суді результати Нацвідбору.

До речі, шанувальники переможниці конкурсу Аліни Паш бажають їй успіхів на "Євробаченні" в італійському Турині. Проте деякі українці також звинуватили у нечесному голосуванні на Нацвідборі та заявили, що перемогу у Kalush вкрали.

Де і коли відбудеться конкурс Євробачення-2022

Нагадаємо, що переможцем Євробачення у 2021 році став італійський рок-гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Український гурт Go_A увійшов до п’ятірки найкращих на конкурсі. Господарем Євробачення-2022 стане місто Турін в Італії. Гранд-фінал відбудеться на арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали – 10 та 12 травня відповідно.