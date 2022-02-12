"Значить не запрошуйте": Тіна Кароль відповіла на претензії до її суддівства на Нацвідборі 2022

Національний відбір 2022 року не зміг обійтися без скандалу.

У суботу, 12 лютого, у Києві пройшов фінал Національного відбору на Євробачення 2022, під час якого обрали представника від України на міжнародному пісенному конкурсі. На жаль, відбір не пройшов без скандалів, одним із яких стало суддівство Тіни Кароль.

У мережі припустили, що вона може підсуджувати деяким учасникам, зокрема Wellboy, якого артистка допомагає фінансово розкручувати, а також до білоруського співака Michael Soul, адже Кароль була його наставницею в проєкті "Голос країни".

Після виступу Антона Вельбоя, Тіна Кароль вирішила розставити всі крапки в цій ситуації, заявивши, що вона нікого не просуває на Нацвідборі, а що Вельбой зірка, вона зрозуміла як тільки почула його перший хіт. Також артистка обурилася, що якщо багато хто сумнівається у її об’єктивності на конкурсі, то не варто її взагалі запрошувати до суддів.

" Коли роблять вкидання, мовляв, чого вона там сидить? Не запрошуйте тоді. Я почула демку і сказала, що це та ніша, якої нам не вистачає. Я знаю, що багато продюсерів відмовляли йому", — сказала співачка.

Варто зазначити, що Національний відбір на Євробачення 2022 року від України відзначився кількома серйозними скандалами. Після оголошення лонг-листа учасників, артистка, яка до нього не потрапила, звинуватила організаторів конкурсу у продажності, заявивши, що на відбір беруть лише тих, хто має гроші чи іменитий продюсер. Також не обійшлося і без розбірок із плагіатом пісень.

Нагадаємо, що у фаворитах Нацвідбору значиться співачка Аліна Паш.