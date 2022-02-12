"Значит не приглашайте": Тина Кароль ответила на претензии к ее судейству на Нацотборе 2022

Национальный отбор 2022 не смог обойтись без скандала.

В субботу, 12 февраля, в Киеве прошел финал Национального отбора на Евровидение 2022, в ходе которого выбрали представителя от Украины на международном песенном конкурсе. Увы, но отбор не прошел без скандалов, одним из которых стало судейство Тины Кароль.

В сети предположили, что она может подсуживать некоторым участникам, в частности к Wellboy, которого артистка помогает финансово раскручивать, а также к белорусскому певцу Michael Soul, ведь Кароль была его наставницей в проекте "Голос страны".

После выступления Антона Вельбоя, Тина Кароль решила расставить все точки в этой ситуации, заявив, что она никого не продвигает на Нацотборе, а, что Вельбой звезда, она поняла как только услышала его первый хит. Также артистка возмутилась, что если многие сомневаются в ее объективности на конкурсе, то не стоит ее вовсе приглашать в судьи.

"Когда делают вброс, мол, чего она там сидит? Не приглашайте тогда. Я услышала демку и сказала, что это та ниша, которой нам не хватает. Я знаю, что много продюсеров отказывали ему", — сказала певица.

Стоит отметить, что Национальный отбор на Евровидение 2022 от Украины отметился несколькими серьезными скандалами. После объявления лонг-листа участников, артистка, которая в него не попала, обвинила организаторов конкурса в продажности, заявив, что на отбор берут лишь тех, у кого есть деньги или именитый продюсер. Также не обошлось и без разборок с плагиатом песен.

Напомним, что в фаворитах Нацотбора значиться певица Алина Паш.