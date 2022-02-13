"Украли победу Kalush": украинцы осудили победу Алины Паш на Нацотборе на "Евровидение-2022"

Финал песенного конкурса обернулся скандалом как для самой Алины Паш, так и для организаторов Нацотбора

В эту субботу, 12 февраля, состоялся финал Национального отбора на "Евровидение-2022". По итогам голосования, представлять Украину на международном конкурсе в итальянском Турине будет певица Алина Паш.

Исполнительница получила 15 баллов – 8 от судей и 7 от зрителей. На втором месте Kalush Orchestra с 14 баллами, а на третьем – Wellboy с 13 баллами.

Группа KALUSH, которая вошла в тройку лидеров, обвинила организаторов Нацотбора в фальсификации результатов – якобы баллы были неправильно подсчитаны. Отметим, что ведущий Тимур Мирошниченко перепутал баллы, при этом турнирная таблица исчезла с экрана на сцене и никто не смог увидеть итоговые цифры. Когда KALUSH попросил показать им листок с итоговыми баллами, им отказали.

Скандал набрал обороты и в вопросе победителя Нацотбора. Украинцы высказались в соцсетях, что конкурс "продажный", а также отметили плохую организацию самого конкурса. Также вспомнили о поездке Алины Паш в оккупированный Крым и ее имя в базе "Миротворец".

Напомним, что за право представить Украину боролись восемь исполнителей: Cloudless, Michael Soul, Our Atlantic, Barleben, Kalush Orchestra, Roxolana, Wellboy, Alina Pash. Ведущими финала Нацотбора стали Маша Ефросинина, которая сменила украинского телеведущего Сергея Притулу, который в 2022-м впервые отказался от участия в проекте, и Тимур Мирошниченко, а членами жюри — украинские певицы Джамала и Тина Кароль, а также сценарист и режиссер Ярослав Лодыгин.

Стоит отметить, что Национальный отбор на Евровидение 2022 от Украины еще ранее отметился несколькими серьезными скандалами. После объявления лонг-листа участников, артистка, которая в него не попала, обвинила организаторов конкурса в продажности, заявив, что на отбор берут лишь тех, у кого есть деньги или именитый продюсер. Также не обошлось и без разборок с плагиатом песен.

Где и когда состоится конкурс Евровидение-2022

Напомним, что победителем Евровидения в 2021 году стала итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Украинская группа Go_A вошла в пятерку лучших на конкурсе. Хозяином Евровидения-2022 станет город Турин в Италии. Гранд-финал состоится на арене Pala Olimpico 14 мая. Полуфиналы — 10 и 12 мая соответственно.