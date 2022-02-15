Справка о поездке Alina Pash в Крым оказалась поддельной

Стало известно, что пограничники не выдавали Алине Паш справку о поездке в Крым.

Скандал вокруг финала Национального отбора на Евровидение 2022, победительницей которого стала Алина Паш, получил новый поворот. После того как украинцы подняли "бунт" против артистки, потребовав перерасчета голосов и проверку Алины Паш на соответствие всем правилам Национального отбора, ведь стало известно, что она посещала оккупированный Крым.

Позже, общественный деятель Сергей Стерненко заявил, что победительница Нацотбора подделала справку от пограничников, что она законно пересекала государственную границу Украины, и призвал Государственную пограничную службу Украины проверить эти факты.

Ответ ГПСУ не заставил себя ждать. В комментарии изданию "УП" спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что документ опубликован Общественным вещателем, не создавался подразделениями Госпогранслужбы, и под таким номером никому не предоставлялся. Также ведомство сообщило, что в настоящее время ГПСУ обрабатывает обращение самой Алины Паш.

"Госпогранслужба проанализировала информацию, которая была распространена Общественным вещателем Украины о документе, якобы предоставленном ведомством физическому лицу для представления в рамках отбора на Евровидение. Сообщаем, что нам не известно, какой документ опубликован вещателем…" — говорится в ответе ГПСУ.

Ранее "Суспильне" в Инстаграме обнародовало документы, не подтверждающие нарушений Алины Паш правил пересечения границы Украины. Отметим, что эти справки, по словам Алины Паш, били выданы ее представителю, ведь она сама не могла ее взять, так как болела.

Стоит отметить, что Национальный отбор на Евровидение 2022 от Украины еще ранее отметился несколькими серьезными скандалами.

Напомним, что в 2019 году Алину Паш внесли в базу "Миротворец" за незаконное посещение захваченного российскими оккупантами Крыма. Все обвинения на этот счет Паш продолжает опровергать. Украинцы высказались в соцсетях, что конкурс "продажный" и победителем должен был стать именно Kalush.

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк, занявшей второе место в финале Национального отбора, выразил сомнения в прозрачности организованного голосования. Певец заявил, что будет обжаловать в суде результаты конкурса.