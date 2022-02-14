"Зачем весь этот цирк?": украинцы обрушили волну хейта на организаторов Нацотбора Евровидения из-за победы Алины Паш

У общественного вещателя "Суспильне" начались большие проблемы

В субботу, 12 февраля, в Киеве прошел финал Нацотбора на "Евровидение-2022", на котором победила певица Алина Паш. Однако украинцы начали критиковать победу 28-летней артистки, и на то были причины.

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк, занявшей второе место в финале Национального отбора, выразил сомнения в прозрачности организованного голосования. Певец заявил, что будет обжаловать в суде результаты конкурса. Недавно земляк Олега Псюка Ярослав Куций создал петицию с требованием дисквалифицировать Алину Паш из Национального отбора на Евровидение в Турине.

Кроме того, в 2019 году Алину Паш внесли в базу "Миротворец" за незаконное посещение захваченного российскими оккупантами Крыма. Все обвинения на этот счет Паш опровергает. Однако известный активист Сергей Стерненко сообщает, что победительница Нацотбора подделала справку от пограничников о своей поездке в оккупированный Крым, которую ранее продемонстрировала пресс-служба общественного вещателя "Суспильне".

В комментариях под постом с предоставленными справками началась дискуссия на тему посещения Алиной Паш России и оккупированного Крыма. Некоторые придерживаются тезиса "какая разница", однако большинство пользователей возмущены работой организаторов Национального отбора. Украинцы отметили, что конкурс снова превратили в цирк, как это было с певицей Марув в 2019 году. Ранее на этот счет высказался украинский продюсер Игорь Кондратюк. "Это зашквар оргкомитета "Евровидения", — заявил шоумен.

Украинцы высказались в соцсетях, что конкурс "продажный" и победителем должен был стать именно Kalush.

Из-за волны хейта в сторону Алины Паш, певица заявила, что ее аккаунт в Facebook взломали. Об этом исполнительница сообщила в сторис Инстаграма. "Друзья, подумайте кому выгодно создавать такие провокации и ссорить нас внутри страны в момент, когда всем украинцам нужно объединиться вместе", — написала Паш.

Стоит отметить, что национальный конкурс еще раньше отметился несколькими серьезными скандалами. После объявления лонг-листа участников, артистка, которая в него не попала, обвинила организаторов конкурса в продажности.

"Евровидение-2022": где и когда состоится

Так як победителем Евровидения в 2021 году стала итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni, хозяином Евровидения-2022 станет город Турин в Италии. Гранд-финал состоится на арене Pala Olimpico 14 мая. Полуфиналы — 10 и 12 мая соответственно.