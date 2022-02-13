Нацотбор на Евровидение 2022: "Суспильне" нашло виноватого в ошибках результатов зрительского голосования

Общественный вещатель высказал свою позицию по поводу Национального отбора на Евровидение-2022.

Финал Национального отбора на Евровидение 2022, победительницей которого стала Алина Паш с песней "Тени забытых предков", обернулся для организаторов конкурса скандалом. В сети поднялся бурю возмущений по поводу результатов голосования зрителей, ведь во время объявления баллов ведущий шоу Тимур Мирошниченко сделал несколько ошибок.

Общественный вещатель на странице Евровидения в Инстаграм опубликовал свою позицию касательно технических проблем во время прямого эфира. Отметим, что "Суспильне" даже нашло "виноватого" в ошибках зрительского голосования.

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Напомним, что во время оглашения результатов голосования зрителей в прямом эфире были ошибочно названы разные баллы участников Michael Soul (1 балл), группы Our Atlantic (2 балла) и Barleben (3 балла), а также по техническим причинам не отображалась таблица общих результатов на экране.

"Редакторша, дублировавшая результаты в наушник ведущему Тимуру Мирошниченко, перепутала столбики и начала читать результаты не по голосованию зрителей, а итоговые. Таким образом, она озадачила ведущего и графического редактора, выводившего таблицу с результатами на экран. Из-за попыток внести правки в файл произошел сбой и таблица исчезла с экрана. Мы извиняемся за эти неудобства, особенно за стресс, который пережил Тимур", — объяснил продюсер и руководитель компании "Френдс О ТВ" Алексей Гончаренко.

Также "Суспильне" ответило и касательно достоверности результатов Национального отбора. Организаторы отметили, что правильность проверки подсчета голосов осуществляла ООО "Аудиторская фирма PwC".

Напомним, что за право представить Украину боролись восемь исполнителей: Cloudless, Michael Soul, Our Atlantic, Barleben, Kalush Orchestra, Roxolana, Wellboy, Alina Pash. Ведущими финала Нацотбора стали Маша Ефросинина, которая сменила украинского телеведущего Сергея Притулу, который в 2022-м впервые отказался от участия в проекте, и Тимур Мирошниченко, а членами жюри — украинские певицы Джамала и Тина Кароль, а также сценарист и режиссер Ярослав Лодыгин.

Стоит отметить, что Национальный отбор на Евровидение 2022 от Украины еще ранее отметился несколькими серьезными скандалами. После объявления лонг-листа участников, артистка, которая в него не попала, обвинила организаторов конкурса в продажности, заявив, что на отбор берут лишь тех, у кого есть деньги или именитый продюсер.