"Это зашквар оргкомитета "Евровидения": Кондратюк возмущен допущением Алины Паш на Нацотбор

Продюсер заявил, что после случая с Maruv организаторы Нацотбора наступили на те же грабли

В субботу, 12 февраля, состоялся финал Национального отбора на "Евровидение-2022". По итогам голосования, представлять Украину на международном конкурсе в итальянском Турине будет Алина Паш. 28-летней певице досталась скандальная победа, которая вызвала бурную реакцию среди зрителей и других финалистов конкурса. Занявшие второе место, группа Kalush Orchestra уже намерены подавать в суд на "Суспільне" за фальсификацию голосов.

Украинский продюсер Игорь Кондратюк в эфире "Украина 24" дал комментарий относительно непростой ситуации, сложившейся на Нацотборе в 2022 году. Шоумен заявил, что возмущен тем, что Алину Паш допустили к участию к конкурсу, несмотря на посещение ею оккупированного Крыма и России.

"У нас такая бестолковая страна, потому что с 2014 году не приняла никаких понятных правил, поэтому каждое болото, что телеканалы, что Нацотбор, что концертные площадки сами решают, можно пускать человека или нет. Да, там Минкульт, СБУ тоже на что-то влияют… но, по-моему, ни на что", – сказал Кондратюк.

Читайте также: Категория Lifestyle "Украли победу Kalush": украинцы осудили победу Алины Паш на Нацотборе на "Евровидение-2022" Финал песенного конкурса обернулся скандалом как для самой Алины Паш, так и для организаторов Нацотбора

Также Кондратюк отметил, что после скандала с Maruv в 2019 году организаторы Нацотбора наступили на те же грабли.

"То, что говорит Алина Паш, меня мало интересует. Я немного знаю эту девушку… Ум артистов – не лучшая их добродетель. Артисты очень умные и любят прикинуться дурачками: "Я этого не знала", "Музыка вне политики". Повторяю, это зашквар оргкомитета "Евровидения", который после проблем с MARUV обещал, что такого больше не будет", — заявил продюсер.

Напомним, что на Нацотборе Алина Паш выступила с конкурсной песней "Тіні забутих предків" (Shadows of Forgotten Ancestors). В тексте трека упоминается про славянских богов — Перуна, Дажбога, вече и атаманов. Ее соперники, группа Kalush Orchestra исполнила песню Stefania ("Стефания") — она была посвящена маме лидера коллектива Олега Псюка.

Нацотбор на "Евровидение-2022" в Украине: скандалы

Победительница Национального отбора, которая намеренна представлять Украину на "Евровидении-2022" в Италии, ранее была внесена в базу "Миротворец". Алину Паш внесли еще в 2019 году за незаконное пересечение украинской границы с целью посещения оккупированного Россией Крыма. Все обвинения певица продолжает отвергать.

Стоит отметить, что национальный конкурс еще раньше отметился несколькими серьезными скандалами. После объявления лонг-листа участников, артистка, которая в него не попала, обвинила организаторов конкурса в продажности. Также не обошлось и без разборок с плагиатом песен.