"Це зашквар оргкомітету "Євробачення": Кондратюк обурений допущенням Аліни Паш на Нацвідбір

Продюсер заявив, що після випадку з Maruv організатори Нацвідбору наступили на ті самі граблі

У суботу, 12 лютого, відбувся фінал Національного відбору на "Євробачення-2022". За підсумками голосування представляти Україну на міжнародному конкурсі в італійському Турині буде Аліна Паш. 28-річній співачці дісталася скандальна перемога, яка спричинила бурхливу реакцію серед глядачів та інших фіналістів конкурсу. Гурт Kalush Orchestra, який посів друге місце, вже мають намір подавати до суду на "Суспільне" за фальсифікацію голосів.

Український продюсер Ігор Кондратюк в ефірі "Україна 24" дав комментар щодо непростої ситуації, що склалася на Нацвідборі 2022 року. Шоумен заявив, що обурений тим, що Аліну Паш допустили до участі в конкурсі, попри відвідування нею окупованого Криму та Росії.

"У нас така безглузда країна, бо з 2014 року не прийняла жодних зрозумілих правил, тому кожне болото, що телеканали, що Нацвідбір, що концертні майданчики самі вирішують, можна пускати людину чи ні. Так, там Мінкульт, СБУ теж на щось впливають… але, на мою думку, ні на що", – сказав Кондратюк.

Читайте також: Категорія Lifestyle "Вкрали перемогу Kalush": українці засудили перемогу Аліни Паш на Нацвідборі на "Євробачення-2022" Фінал пісенного конкурсу обернувся скандалом як для самої Аліни Паш, так і для організаторів Нацвідбору

Також Кондратюк зазначив, що після скандалу з Maruv у 2019 році організатори Нацвідбору наступили на ті самі граблі.

"Те, що говорить Аліна Паш, мене мало цікавить. Я трохи знаю цю дівчину… Розум артистів – не найкраща їхня чеснота. Артисти дуже розумні і люблять прикинутися дурниками: "Я цього не знала", "Музика поза політикою". Повторюю, це зашквар оргкомітету "Євробачення", який після проблем із MARUV обіцяв, що такого більше не буде", — заявив продюсер.

Нагадаємо, що на Нацвідборі Аліна Паш виступила із конкурсною піснею "Тіні забутих предків" (Shadows of Forgotten Ancestors). У тексті треку згадується про слов’янських богів — Перуна, Дажбога, віче та отаманів. Її суперники, гурт Kalush Orchestra виконав пісню Stefania ("Стефанія") — вона була присвячена мамі лідера колективу Олега Псюка.

Нацвідбір на "Євробачення-2022" в Україні: скандали

Переможниця Національного відбору, яка має намір представляти Україну на "Євробаченні-2022" в Італії, раніше була внесена до бази "Миротворець". Аліну Паш внесли ще у 2019 році за незаконне перетинання українського кордону з метою відвідування окупованого Росією Криму. Усі звинувачення співачка продовжує відкидати.

Варто зазначити, що національний конкурс ще раніше відзначився кількома серйозними скандалами. Після оголошення лонг-листа учасників артистка, яка до нього не потрапила, звинуватила організаторів конкурсу у продажності. Також не обійшлося і без розбірок із плагіатом пісень.