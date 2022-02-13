Alina Pash та Kalush Orchestra: як виступили суперники у Нацвідборі на "Євробачення" і що думають про перемогу співачки з "Миротворця"

Пісня, присвячена мамі, та "Тіні забутих предків" англійською мовою

У суботу ввечері, 12 лютого, визначився артист, який представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" в італійському Турині. Українська співачка Аліна Паш змогла вирвати перемогу у своїх суперників: Cloudless, Michael Soul, Our Atlantic, Barleben, Kalush Orchestra, Roxolana та Wellboy.

Ведучими фіналу Нацвідбору були Маша Єфросиніна, яка змінила українського телеведучого Сергія Притулу, який у 2022-му вперше відмовився від участі у проєкті, та Тимур Мірошниченко, а членами журі — українські співачки Джамала та Тіна Кароль, а також сценарист та режисер Ярослав Лодигін.

На Нацвідборі Аліна Паш виступила із конкурсною піснею "Тіні забутих предків" (Shadows of Forgotten Ancestors). У тексті треку згадується про слов’янських богів та отаманів. Особливістю пісні є наявність кількох музичних стилів та українських національних мотивів. Для "Євробачення" артистка частково переклала свою конкурсну пісню англійською мовою.

Читайте також: Категорія Lifestyle "Вкрали перемогу Kalush": українці засудили перемогу Аліни Паш на Нацвідборі на "Євробачення-2022" Фінал пісенного конкурсу обернувся скандалом як для самої Аліни Паш, так і для організаторів Нацвідбору

Гурт Kalush Orchestra виконав пісню Stefania ("Стефанія") — вона була присвячена мамі лідера колективу Олега Псюка. Під час виступу камера ненадовго затрималася на обличчі жінки, яка на той час була за лаштунками. У пісні були використані етнічні мотиви із сучасним звуком та використанням народних інструментів.

Нагадаємо, що Аліна Паш отримала 15 балів – 8 від суддів та 7 від глядачів. На другому місці опинився Kalush Orchestra із 14 балами. У трійку також потрапив Wellboy – молодий співак отримав 13 балів.

Нацвідбір на "Євробачення-2022" в Україні: скандали

Переможниця Національного відбору, яка має намір представляти Україну на "Євробаченні-2022" в Італії, раніше була внесена до бази "Миротворець". Співачку внесли ще у 2019 році за незаконний перетин українського кордону з метою відвідування окупованого Росією Кримського півострова. Усі звинувачення Аліна Паш тоді відкидала.

Українці висловилися у соцмережах, що конкурс "продажний" і переможцем мав стати саме Kalush. За словами користувачів Інстаграму, музиканта просто злили.

Варто зазначити, що національний конкурс ще раніше відзначився кількома серйозними скандалами. Після оголошення лонг-листа учасників артистка, яка до нього не потрапила, звинуватила організаторів конкурсу у продажності. Також не обійшлося і без розбірок із плагіатом пісень.

"Євробачення-2022": де і коли відбудеться

Оскільки переможцем Євробачення в 2021 році став італійський рок-гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni, господарем Євробачення-2022 стане місто Турин в Італії. Гранд-фінал відбудеться на арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали – 10 та 12 травня відповідно.