Alina Pash и Kalush Orchestra: как выступили соперники в Нацотборе на "Евровидение" и что думают о победе певицы из "Миротворца"

Песня, посвященная маме, и "Тіні забутих предків" на английском языке

В субботу вечером, 12 февраля, определился артист, который будет представлять Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в итальянском Турине. Украинская певица Алина Паш смогла вырвать победу у своих соперников: Cloudless, Michael Soul, Our Atlantic, Barleben, Kalush Orchestra, Roxolana и Wellboy.

Ведущими финала Нацотбора были Маша Ефросинина, которая сменила украинского телеведущего Сергея Притулу, который в 2022-м впервые отказался от участия в проекте, и Тимур Мирошниченко, а членами жюри — украинские певицы Джамала и Тина Кароль, а также сценарист и режиссер Ярослав Лодыгин.

На Нацотборе Алина Паш выступила с конкурсной песней "Тіні забутих предків" (Shadows of Forgotten Ancestors). В тексте трека упоминается про славянских богов и атаманов. Особенностью песни является наличие нескольких музыкальных стилей и украинских национальных мотивов. Для "Евровидения" артистка частично перевела свою конкурсную песню на английский язык.

Читайте также: Категория Lifestyle "Украли победу Kalush": украинцы осудили победу Алины Паш на Нацотборе на "Евровидение-2022" Финал песенного конкурса обернулся скандалом как для самой Алины Паш, так и для организаторов Нацотбора

Группа Kalush Orchestra исполнила песню Stefania ("Стефания") — она была посвящена маме лидера коллектива Олега Псюка. Во время выступления камера ненадолго задержалась на лице женщины, которая в это время была за кулисами. В песне были использованы этничные мотивы с современным звуком и использованием народных инструментов.

Напомним, что Алина Паш получила 15 баллов – 8 от судей и 7 от зрителей. На втором месте оказался Kalush Orchestra с 14 баллами. В тройку также попал Wellboy — молодой певец получил 13 баллов.

Нацотбор на "Евровидение-2022" в Украине: скандалы

Победительница Национального отбора, которая намеренна представлять Украину на "Евровидении-2022" в Италии, ранее была внесена в базу "Миротворец". Певицу внесли еще в 2019 году за незаконное пересечение украинской границы с целью посещения в оккупированный Россией Крымский полуостров. Все обвинения Алина Паш тогда отвергала.

Украинцы высказались в соцсетях, что конкурс "продажный" и победителем должен был стать именно Kalush. По словам пользователей Инстаграма, музыканта просто слили.

Стоит отметить, что национальный конкурс еще раньше отметился несколькими серьезными скандалами. После объявления лонг-листа участников, артистка, которая в него не попала, обвинила организаторов конкурса в продажности. Также не обошлось и без разборок с плагиатом песен.

"Евровидение-2022": где и когда состоится

Так як победителем Евровидения в 2021 году стала итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni, хозяином Евровидения-2022 станет город Турин в Италии. Гранд-финал состоится на арене Pala Olimpico 14 мая. Полуфиналы — 10 и 12 мая соответственно.