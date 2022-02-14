"Навіщо весь цей цирк?": українці обрушили хвилю хейту на організаторів Нацвідбору Євробачення через перемогу Аліни Паш

У громадського мовника "Суспільне" почалися великі проблеми

У суботу, 12 лютого, у Києві пройшов фінал Нацвідбору на "Євробачення-2022", на якому перемогла співачка Аліна Паш. Проте українці почали критикувати перемогу 28-річної артистки, і на те були причини.

Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк, який посів друге місце у фіналі Національного відбору, висловив сумніви у прозорості організованого голосування. Співак заявив, що оскаржуватиме в суді результати конкурсу. Нещодавно земляк Олега Псюка Ярослав Куцій створив петицію з вимогою дискваліфікувати Аліну Паш із Національного відбору на Євробачення у Турині.

Крім того, у 2019 році Аліну Паш внесли до бази "Миротворець" за незаконне відвідування захопленого російськими окупантами Криму. Усі звинувачення щодо цього Паш спростовує. Проте відомий активіст Сергій Стерненко повідомляє, що переможниця Нацвідбору підробила довідку від прикордонників про свою поїздку до окупованого Криму, яку раніше продемонструвала пресслужба громадського мовника "Суспільне".

У коментарях під постом із наданими довідками розпочалася дискусія на тему відвідування Аліною Паш Росії та окупованого Криму. Деякі дотримуються тези "какая разніца", проте більшість користувачів обурені роботою організаторів Національного відбору. Українці зазначили, що конкурс знову перетворили на цирк, як це було зі співачкою Марув у 2019 році. Раніше з цього приводу висловився український продюсер Ігор Кондратюк. "Це зашквар оргкомітету "Євробачення", — заявив шоумен.

Українці висловилися у соцмережах, що конкурс "продажний" і переможцем мав стати саме Kalush.

Через хвилю хейту у бік Аліни Паш, співачка заявила, що її обліковий запис у Facebook взламали. Про це виконавиця повідомила у сторіс Інстаграму. "Друзі, подумайте кому вигідно створювати такі провокації та сварити нас усередині країни в момент, коли всім українцям потрібно єднатися разом", — написала Паш.

Варто зазначити, що національний конкурс ще раніше відзначився кількома серйозними скандалами. Після оголошення лонг-листа учасників артистка, яка до нього не потрапила, звинуватила організаторів конкурсу у продажності.

"Євробачення-2022": де і коли відбудеться

Оскільки переможцем Євробачення у 2021 році став італійський рок-гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni, господарем Євробачення-2022 стане місто Турин в Італії. Гранд-фінал відбудеться на арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали – 10 та 12 травня відповідно.