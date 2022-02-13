Аліна Паш звернулася до хейтерів і торкнулася теми поїздки до Росії

28-річна співачка заявила, що про неї поширюють недостовірну інформацію

У суботу, 12 лютого, у Києві відбувся фінал Нацвідбору на "Євробачення-2022". Алина Паш виступила з піснею "Тіні забутих предків" та здобула перемогу. У соцмережах перемогу Паш розкритикували, згадавши відвідування співачкою Росії та окупованого Криму. Через це у 2019 році виконавиця була внесена до бази "Миротворець".

Нещодавно Аліна Паш порушила мовчання та звернулася як до своїх шанувальників, так і хейтерів. У свіжому посту в Інстаграмі 28-річна артистка наголосила, що їй не змінити минуле, але вона хоче вплинути на майбутнє.

"Все те, що бушує зараз довкола Національного Відбору відкоментую так: ви мені не вороги, так само як і я вам. В такий час нам потрібно єднатись, а не шукати у мені злу відьму", — написала Паш.

Крім того, співачка відреагувала на критику українців з приводу виступів та подорожей до країни-агресора: "Я вже відповіла у багатьох інтерв‘ю. Не вірте жовтій пресі, яка розповсюджує про мене недостовірну інформацію. Я про Україну, я за Україну, я частина України ".

Нагадаємо, що Олег Псюк, лідер гурту Kalush Orchestra, який посів друге місце у фіналі Національного відбору, висловив сумніви у прозорості голосування і заявив, що має намір подавати до суду на "Суспільне" за фальсифікацію голосів.

Український продюсер Ігор Кондратюк відреагував на скандальну перемогу Аліни Паш. Шоумен обурений тим, що співачку допустили до участі в Нацвідборі попри те, що вона відвідувала окупований Крим та РФ. Також Кондратюк заявив, що після випадку з Maruv у 2019 році організатори Нацвідбору наступили на ті самі граблі.