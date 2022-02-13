Нацвідбір на Євробачення 2022: "Суспільне" знайшло винного у помилках результатів голосування глядачів

Суспільний мовник висловив свою позицію щодо Національного відбору на Євробачення-2022.

Фінал Національного відбору на Євробачення 2022 року, переможницею якого стала Аліна Паш з піснею "Тіні забутих предків", обернувся для організаторів конкурсу скандалом. У мережі піднявся бурю обурень щодо результатів голосування глядачів, адже під час оголошення балів ведучий шоу Тимур Мірошниченко зробив кілька помилок.

Суспільний мовник на сторінці Євробачення в Інстаграм опублікував свою позицію щодо технічних проблем під час прямого ефіру. Зазначимо, що "Суспільне" навіть знайшло "винного" у помилках глядацького голосування.

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Нагадаємо, що під час оголошення результатів голосування глядачів у прямому ефірі були помилково названі різні бали учасників Michael Soul (1 бал), групи Our Atlantic (2 бали) та Barleben (3 бали), а також з технічних причин не показувалась таблиця загальних результатів на екрані.

"Редакторка, що дублювала результати в навушник ведучому Тимуру Мірошниченка, переплутала стовпчики і почала читати результати не за голосуванням глядачів, а підсумкові. Таким чином, вона спантеличила ведучого та графічного редактора, який виводив таблицю з результатами на екран. Через спроби внести правки до файлу стався збій і таблиця зникла з екрану.Ми вибачаємось за ці незручності, особливо за стрес, який пережив Тимур ", — пояснив продюсер та керівник компанії "Френдс Про ТВ" Олексій Гончаренко.

Також "Суспільне" відповіло і щодо правдивості результатів Національного відбору. Організатори наголосили, що правильність перевірки підрахунку голосів здійснювала ТОВ "Аудиторська фірма PwC".

Нагадаємо, що за право представити Україну боролися вісім виконавців: Cloudless, Michael Soul, Our Atlantic, Barleben, Kalush Orchestra, Roxolana, Wellboy, Alina Pash. Ведучими фіналу Нацвідбору стали Маша Єфросиніна, яка змінила українського телеведучого Сергія Притулу, який у 2022-му вперше відмовився від участі у проєкті, та Тимур Мірошниченко, а членами журі — українські співачки Джамала та Тіна Кароль, а також сценарист та режисер Ярослав Лодигін.

Варто зазначити, що Національний відбір на Євробачення 2022 року від України ще раніше відзначився кількома серйозними скандалами. Після оголошення лонг-листа учасників, артистка, яка до нього не потрапила, звинуватила організаторів конкурсу у продажності, заявивши, що на відбір беруть лише тих, хто має гроші чи іменитий продюсер.