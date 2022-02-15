Довідка про поїздку Alina Pash до Криму виявилася підробкою

Стало відомо, що прикордонники не видавали Аліні Паш довідку про поїздку до Криму.

Скандал навколо фіналу Національного відбору на Євробачення 2022 року, переможницею якого стала Аліна Паш, отримав новий поворот. Після того, як українці підняли "бунт" проти артистки, зажадавши перерахунку голосів та перевірку Аліни Паш на відповідність усім правилам Національного відбору, адже стало відомо, що вона відвідувала окупований Крим.

Пізніше громадський діяч Сергій Стерненко заявив, що переможниця Нацвідбору підробила довідку від прикордонників, що вона законно перетинала державний кордон України, і закликав Державну прикордонну службу України перевірити ці факти.

Відповідь ДПСУ не забарилася. У коментарі виданню "УП" речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що документ опублікований Громадським мовником, не створювався підрозділами Держприкордонслужби, і під таким номером нікому не надавалися. Також відомство повідомило, що наразі ДПСУ опрацьовує звернення самої Аліни Паш.

"Держприкордонслужба проаналізувала інформацію, що була поширена Суспільним мовником України про документ, начебто, наданий відомством фізичній особі для представлення в рамках відбору на Євробачення. Повідомляємо, нам не відомо, що за документ опублікований мовником, — йдеться у відповіді ДПСУ.

Цю інформацію продублював і Суспільний мовник на своїй сторінці в Інстаграм.

Раніше "Суспільне" в Інстаграмі оприлюднило документи, які не підтверджують порушень Аліни Паш правил перетину кордону України. Зазначимо, що ці довідки, за словами Аліни Паш, били видані її представнику, адже вона сама не могла її взяти, бо хворіла.

Варто зазначити, що Національний відбір на Євробачення 2022 року від України ще раніше відзначився кількома серйозними скандалами.

Нагадуємо, що у 2019 році Аліну Паш внесли до бази "Миротворець" за незаконне відвідування захопленого російськими окупантами Криму. Усі звинувачення щодо цього Паш продовжує спростовувати. Українці висловилися у соцмережах, що конкурс "продажний" і переможцем мав стати саме Kalush.

Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк, який посів друге місце у фіналі Національного відбору, висловив сумніви у прозорості організованого голосування. Співак заявив, що оскаржуватиме в суді результати конкурсу.