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Розбиратиметься поліція та суд: Аліна Паш переклала вину за підроблену довідку на підлеглого

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Аліна Паш заявив, що розриває контракт із директором через підроблену довідку Новина оновлена 16 лютого 2022, 14:40
Аліна Паш заявив, що розриває контракт із директором через підроблену довідку

Переможниця Нацвідбору знайшла винних в історії із підробленою довідкою із ДПСУ.

Скандал із підробленою довідкою переможниці Нацвідбору на Євробачення 2022 року співачки Аліни Паш отримав продовження. Артистка прокоментувала новину про фальсифікацію документів, які вона подавала із заявкою на Нацвідбір, та надала нові документи.

16 лютого на своїй сторінці в Інстаграм Аліна Паш опублікувала відео з Держприкордонслужби та фото нової довідки, в якій йдеться про те, що базу ДПСУ за 2015 рік уже видалено і даних про її поїздку немає. Також дівчина зазначила, що вона з’ясувала всередині команди, як з’явилася та фальшива довідка та хто за цим стоїть.

"Виявилося, що поки ми чекали офіційну відповідь на мій запит від Прикордонної служби, член моєї команди намагався знайти цю інформацію якомога швидше і обрав не той шлях, який би погодила я чи будь-хто інший з нас" — розповіла Паш.

Новина доповнюється…

Теги:
#Євробачення #Євробачення Україна #Євробачення 2022
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