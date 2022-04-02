Україні на Євробаченні пророкують перемогу з величезним відривом: коли виступатимуть Kalush Orchestra

Попри війну Kalush Orchestra поїдуть у Турін на Євробачення 2022 року.

Офіційно — переможці українського Національного відбору, гурт Kalush Orchestra представить Україну на Євробачення в Турін наживо. Усі документи для виїзду колективу до Італії вже оформлені.

Про це заявив фронтмен гурту Олег Псюк під час свого виступу у центрі Львова. Також підтвердження з’явилося на сторінці "Суспільного" в Інстаграм.

"Ми зустрілися з групою вперше у Львові, щоб порепетирувати всім разом, а не онлайн. І скоро ми їдемо на честь підтримки України, у рамках Євробачення, у тур зі збору коштів", — сказав Олег, додавши, що Kalush Orchestra планує збирати кошти допомоги Україні під час усіх заходів, присвячених Євробаченню.

Варто зазначити, що раніше розглядався варіант, що артисти візьмуть участь у віддаленні, записавши свій виступ на відео.

Євробаченні 2022: коли виступає Україна

Гурт Kalush Orchestra виступить у першому півфіналі, який відбудеться 10 травня під номером "6". Про це повідомили організатори на сторінці конкурсу "Інстаграм".

Нагадаємо, що гурт Kalush Orchestra представить Україну на конкурсі з композицією "Stefania".

Євробаченні 2022: прогнози букмекерів

Український гурт Kalush Orchestra має всі шанси здобути перемогу на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення 2022". Про це свідчать прогнози букмекерів, які оприлюднені на сайті eurovisionworld.com. Зазначимо, що Україна зараз займає лідируючу позицію з 32% голосів, що майже вдвічі більше, ніж у Італії, яка розмістилася на другому рядку. Також у трійку лідерів також увійшла Швеція із 9% голосів.

"Євробачення-2022": де і коли відбудеться

Оскільки переможцем Євробачення в 2021 році став італійський рок-гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni, господарем Євробачення-2022 стане місто Турін в Італії. Гранд-фінал відбудеться на арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали – 10 та 12 травня відповідно.

Раніше "Телеграф" писав, що після величезного скандалу в мережі з підробленою довідкою про поїздку до Криму, переможниця Національного відбору на Євробачення 2022 року Аліна Паш прийняла рішення відмовитися представляти Україну на пісенному конкурсі.