На "Суспільному" провели першу гучну відставку після скандалу з Нацвідбором на Євробачення

Один із членів журі втратив свою посаду після Нацвідбору.

У п’ятницю, 18 лютого, на засіданні оргкомітету Нацвідбору Євробачення, в ході якого має визначиться новий представник України на пісенному конкурсі, було вирішено задовольнити заяву Ярослава Лодигіна піти у відставку й звільнити його з посади члена правління "Суспільного". Зазначимо, що він був головою оргкомітету з Нацвідбору Євробачення.

Про це повідомляє телеграм-канал "Суспільне. Новини"

Нагадаємо, що раніше лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк просив Ярослава Лодигіна показати той листок, де були представлені глядацькі голоси, щоб перевірити ще раз результати Нацвідбору. Після отриманої відмови музикант заявив, що оскаржуватиме в суді результати конкурсу.

І це не єдиний скандал між Kalush та Лодигіним. Після виступу колективу, режисер негативно відгукнувся про їхній номер та назвав музикантів "людьми з гір", при цьому похваливши номер Аліни Паш, який був створений у подібній тематиці.

Зазначимо, що шанувальники Kalush Orchestra також звинуватили "Суспільне" у нечесному голосуванні на Нацвідборі та заявили, що перемогу у Kalush вкрали.

Раніше "Телеграф" писав, що після величезного скандалу в мережі з підробленою довідкою про поїздку до Криму, переможниця Національного відбору на Євробачення 2022 року Аліна Паш прийняла рішення відмовитися представляти Україну на пісенному конкурсі.