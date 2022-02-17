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"Суспільне" запропонує Kalush Orchestra поїхати на Євробачення — музиканти ще не ухвалили рішення

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Kalush Orchestra може поїхати на Євробачення замість Аліни Паш Новина оновлена 17 лютого 2022, 14:20
Kalush Orchestra може поїхати на Євробачення замість Аліни Паш

Питання з представником України на Євробаченні 2022 наразі не вирішено

Після того, як переможниця Національного відбору на Євробачення 2022 Аліна Паш, після величезного скандалу в мережі з її підробленою довідкою про поїздку до Криму, вирішила відмовитися представляти Україну на пісенному конкурсі, питання про нового представника зависло в повітрі.

У телеграм-каналі "Суспильне. Новини" повідомили, що Суспільний мовник готує пропозицію представити Україну на пісенному конкурсі учаснику, який посів друге місце у Нацвідборі, — групі Kalush Orchestra.

Чи погодиться колектив після такого скандалу їхати на Євробачення наразі невідомо. Щобільше, піар-агент групи заявив у коментарі "Телеграфу", що вони жодної пропозиції поки що не отримували.

"До нас ще ніхто не звернувся. Як тільки все буде відомо, ми повідомимо обов’язково, і все про це дізнаються", — додала піарниця Kalush Orchestra.

Зазначимо, що і Kalush Orchestra "засвітилися" у скандалі з відвідуванням країни-окупанта. У мережі з’явилося фото, на якому учасника колективу Тимофія Музичука знято на тлі Червоної площі. Фото нібито датується 2015 роком.

Менеджер колективу повідомив, що знімок було зроблено ще у 2013 році, коли Музичук у складі концертної трупи Михайла Поплавського. Музикант був у масовці на концерті співаючого ректора.

Додамо, що після перемоги Аліни Паш, українці почали звинувачувати Нацвідбір у "продажності" та заявляти, що переможцем мав стати саме Kalush. Тим часом лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк заявив, що оскаржуватиме в суді результати конкурсу.

Теги:
#Євробачення #Євробачення Україна #Нацвідбір Євробачення #Євробачення 2022
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