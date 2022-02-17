"Суспильне" предложит Kalush Orchestra поехать на Евровидение - музыканты еще не приняли решение

Вопрос с представителем Украины на Евровидении 2022 пока не решен

После того как победительница Национального отбора на Евровидение 2022 Алина Паш, после огромного скандала в сети с ее поддельной справкой о поездке в Крым, приняла решение отказаться представлять Украину на песенном конкурсе, вопрос о новом представителе завис в воздухе.

В телеграм-канале "Суспильне. Новини" сообщили, что Общественный вещатель готовит предложение представить Украину на песенном конкурсе участнику, который занял второе место в Нацотборе, — группе Kalush Orchestra.

Согласится ли коллектив после такого скандала ехать на Евровидение пока неизвестно. Более того, пиар-агент группы заявил в комментарии "Телеграфу", что они никакого предложения пока не получали.

" К нам еще никто не обратился. Как только все будет известно, мы сообщим обязательно, и все об этом узнают" — добавила пиарщица Kalush Orchestra.

Отметим, то и Kalush Orchestra "засветились" в скандале с посещением страны-окупанта. В сети появилось фото, на котором участник коллектива Тимофей Музычук запечатлен на фоне Красной площади. Фото якобы датируется 2015-м годом.

Менеджер коллектива сообщил, то снимок был сделан еще в 2013 году, когда Музычук в составе концертной труппы Михаила Поплавского. Музыкант был в массовке на концерте поющего ректора.

Добавим, что после победы Алины Паш, украинцы начали обвинять Нацотбор в "продажности" и заявлять, что победителем должен был стать именно Kalush. В свою очередь лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк заявил, что будет обжаловать в суде результаты конкурса.