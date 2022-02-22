Kalush Orchestra поїде на Євробачення від України

Визначився представник України на пісенному конкурсі.

Україна їде на Євробачення 2022 у Турин, Італія! Група Kalush Orchestra прийняла пропозицію від "Суспільного" поїхати на міжнародний пісенний конкурс після того, як переможниця Нацвідбору Аліна Паш зняла свою кандидатуру. У 2022-му році Україна в Європі зазвучить голосом Kalush Orchestra.

Про це повідомив і сам колектив на своїй сторінці в Інстаграмі.

Нагадаємо, що після перемоги Аліни Паш, українці почали звинувачувати Нацвідбір у "продажності" та заявляти, що переможцем мав стати саме Kalush. Лідер гурту Олег Псюк заявив, що оскаржуватиме в суді результати конкурсу.

Також у мережі зчинився скандал із приводу відвідування Аліною Паш окупованого Криму, в який вона заїжджала з боку Росії. За це у 2019 році Паш внесли до бази "Миротворець". Крім цього, виявилося, що довідка, в якій йшлося про законність її поїздки, є підробленою. Про це розповів Сергій Стерненко. На своїй сторінці у Фейсбук, а пізніше цю інформацію підтвердив і речник ДПСУ Андрій Демченко.

Аби довести свою правоту Аліна Паш особисто пішла до ДПСУ за новим документом, проте перевірити законність її поїздки до Криму вже не можна, оскільки Держприкордонслужба вже видалила дані за 2015 рік. Зазначимо, що й винних у фальсифікації своїх документів артистка також знайшла.

У результаті для того, щоб припинити хвилю хейту в її бік, Аліна Паш вирішила відмовитися від наданого їй права представляти Україну на Євробаченні 2022 року в Італії.

Варто зазначити, що Національний відбір на Євробачення 2022 року від України ще раніше відзначився кількома серйозними скандалами. Після оголошення лонг-листа учасників, артистка, яка до нього не потрапила, звинуватила організаторів конкурсу у продажності, заявивши, що на відбір беруть лише тих, хто має гроші чи іменитий продюсер.

"Євробачення-2022": де і коли відбудеться

Оскільки переможцем Євробачення в 2021 році став італійський рок-гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni, господарем Євробачення-2022 стане місто Турин в Італії. Гранд-фінал відбудеться на арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали – 10 та 12 травня відповідно.