Укр

Kalush Orchestra поедет на Евровидение от Украины

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Kalush Orchestra - новый представитель Украины на Евровидении 2022 Новость обновлена 22 февраля 2022, 14:35
Kalush Orchestra - новый представитель Украины на Евровидении 2022

Наконец определился представитель Украины на песенном конкурсе.

Украина едет на Евровидение 2022 в Турин, Италия! Группа Kalush Orchestra приняла предложение от "Суспильного" поехать на международный песенный конкурс, после того, как победительница Нацотбора Алина Паш сняла свою кандидатуру. В 2022-м году Украина в Европе зазвучит голосом Kalush Orchestra.

Об этом сообщил и сам коллектив на своей странице в Инстаграм.

Напомним, что после победы Алины Паш, украинцы начали обвинять Нацотбор в "продажности" и заявлять, что победителем должен был стать именно Kalush. В свою очередь лидер группы Олег Псюк заявил, что будет обжаловать в суде результаты конкурса.

Также в сети поднялся скандал по поводу посещения Алиной Паш оккупированного Крыма, в который она заезжала со стороны России. За это в 2019 году Паш внесли в базу "Миротворец". Помимо этого, оказалось, что справка, в которой говорилось о законности ее поездки, — поддельная. Об этом рассказал Сергей Стерненко. На своей странице в Фейсбук, а позже эту информацию подтвердил и спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Чтобы доказать свою правоту Алина Паш лично пошла в ГПСУ за новым документом, однако проверить законность ее поездки в Крым уже нельзя, так как Госпогранслужба уже удалила данные за 2015 год. Отметим, что и виноватых в фальсификации своих документов, артистка также нашла.

В итоге для того, чтобы прекратить волну хейта в ее сторону, Алина Паш приняла решение отказаться от предоставленного ей права представлять Украину на Евровидении 2022 в Италии.

Стоит отметить, что Национальный отбор на Евровидение 2022 от Украины еще ранее отметился несколькими серьезными скандалами. После объявления лонг-листа участников, артистка, которая в него не попала, обвинила организаторов конкурса в продажности, заявив, что на отбор берут лишь тех, у кого есть деньги или именитый продюсер.

"Евровидение-2022": где и когда состоится

Так як победителем Евровидения в 2021 году стала итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni, хозяином Евровидения-2022 станет город Турин в Италии. Гранд-финал состоится на арене Pala Olimpico 14 мая. Полуфиналы — 10 и 12 мая соответственно.

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#Евровидение #Нацотбор Евровидение #Евровидение 2022
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