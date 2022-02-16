Аліна Паш заявила, що перевірити законність її поїздки до Криму не можна, оскільки ДПСУ видалила дані

Співачка прокоментувала скандал із підробленою довідкою із ДПСУ.

Переможниця Нацвідбору співачка Аліна Паш, яка отримала право представляти Україну на пісенному конкурсі "Євробачення 2022" в Італії, підтвердила, що довідка про відвідування Криму, яку вона раніше подала "Супільному", була підробленою, повинна була надати Громадському мовнику новий документ. Проте зробити це вона не змогла.

На своїй сторінці в Інстаграмі артистка опублікувала довідку, яку отримала у Держприкордонслужбі про те, що їй не можуть надати документ про її поїздку до окупованого Криму, адже такі довідки видаються упродовж п’яти років. Аліна Паш відвідувала Крим у 2015 році, а це означає, що базу даних за той період уже видалено.

Читайте також: Категорія Культура Довідка про поїздку Alina Pash до Криму виявилася підробкою Стало відомо, що прикордонники не видавали Аліні Паш довідку про поїздку до Криму.

"Я Громадянка України, я дотримуюсь законів, підтримую традиції, несу Україну у світ! Для мене гідність і честь набагато важливіші, ніж перемоги в будь-яких конкурсах", — додала співачка.

У п’ятницю, 18 лютого "Суспільне" збирається на чергову нараду, під час якої буде ухвалено остаточне рішення, чи поїде Аліна Паш представляти Україну на Євробаченні 2022 року чи ні.

Нагадаємо, що у 2019 році Аліну Паш внесли до бази "Миротворець" за незаконне відвідування захопленого російськими окупантами Криму. Усі звинувачення щодо цього Паш продовжує спростовувати. Українці висловилися у соцмережах, що конкурс "продажний" і переможцем мав стати саме Kalush.