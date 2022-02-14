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Нацвідбір на Євробачення: "Суспільне" не підписуватиме договір з Аліною Паш до перевірки ДПСУ

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Нацвідбір на "Євробачення-2022" Новина оновлена 14 лютого 2022, 14:50
Нацвідбір на "Євробачення-2022"

ДПСУ перевірить довідку Аліни Паш про перетин кордону з Кримом

Після того як українці засумнівалися у достовірності даних у довідці про перетин державного кордону з Кримом Аліни Паш, "Супільне" звертається до ДПСУ і просить підтвердити або спростувати факт підробки документа державної служби.

Про це повідомляє сам мовник.

Зазначається, що "Суспільне" не підписуватиме угоду про участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" з переможницею Національного відбору до завершення перевірки та з’ясування фактів.

Нацвідбір на "Євробачення-2022": скандали з переможницею конкурсу Аліною Паш

Раніше українська співачка надала "Суспільному" документ від Державної прикордонної служби про те, що перетинала кордон з окупованим Кримом з України. Проте відомий активіст і блогер Сергій Стерненко, посилаючись на свої джерела у ДПСУ, повідомив, що Паш підробила документи про легальний перетин кордону окупованого РФ півострова.

У 2019 році Аліну Паш внесли до бази "Миротворець" за незаконне відвідування захопленого російськими окупантами Криму. Усі звинувачення щодо цього Паш продовжує спростовувати. Українці висловилися у соцмережах, що конкурс "продажний" і переможцем мав стати саме Kalush.

Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк, який посів друге місце у фіналі Національного відбору, висловив сумніви у прозорості організованого голосування. Співак заявив, що оскаржуватиме в суді результати конкурсу.

Теги:
#Євробачення #Нацвідбір #Alina Pash #Євробачення 2022
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