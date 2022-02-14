Укр

Нацотбор на Евровидение: "Суспильне" не будет подписывать договор с Алиной Паш до проверки ГПСУ

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Нацотбор на "Евровидение-2022" Новость обновлена 14 февраля 2022, 14:50
Нацотбор на "Евровидение-2022"

ГНСУ проверит справку Алины Паш о пересечении границы с Крымом

После того как украинцы усомнились в достоверности данных в справке о пересечении государственной границы с Крымом Алины Паш, "Суспильне" обращается в ГНСУ и просит подтвердить или опровергнуть факт подделки документа государственной службы.

Об этом сообщает сам вещатель.

Отмечается, что "Суспильне" не будет подписывать соглашение об участии в международном песенном конкурсе "Евровидение" с победительницей Национального отбора до завершения проверки и выяснения фактов.

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Ранее украинская певица предоставила "Суспильному" документ от Государственной пограничной службы о том, что пересекала границу с оккупированным Крымом из Украины. Однако известный активист и блогер Сергей Стерненко, ссылаясь на свои источники в ГПСУ, сообщил, что Паш подделала документы о легальном пересечении границы оккупированного РФ полуострова.

В 2019 году Алину Паш внесли в базу "Миротворец" за незаконное посещение захваченного российскими оккупантами Крыма. Все обвинения на этот счет Паш продолжает опровергать. Украинцы высказались в соцсетях, что конкурс "продажный" и победителем должен был стать именно Kalush.

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк, занявшей второе место в финале Национального отбора, выразил сомнения в прозрачности организованного голосования. Певец заявил, что будет обжаловать в суде результаты конкурса.

Теги:
#Евровидение #Нацотбор #Alina Pash #Евровидение 2022
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