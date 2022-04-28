Номер України для Євробачення довелося переробляти декілька разів: до чого тут політика

Представник України Kalush Orchestra вже днями вирушає до Турину, де відбудеться Євробачення-2022

Конкурс Євробачення, фінал котрого відбудеться в Італії 14 травня, декларується як аполітичний, тому через деякі нюанси український команді довелося переробляти номер цьогорічного представника від України — Kalush Orchestra. Як повідомляє "Телеграф", про це соліст гурту Kalush Олег Псюк розповів на прес-конференції у четвер, 28 квітня.

Так, Kalush Orchestra готується до виступу на конкурсі з піснею Stefania. Через воєнні дії учасники не часто збиралися репетирувати, але запевняють, що підготуються не гірше тих країн, які наразі мають можливість працювати у комфортній обстановці.

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З перших днів вторгнення учасники гурту займаються благодійністю. Українці виступали в Ізраїлі, Іспанії, Нідерландах і Польщі. Один із учасників Kalush, МС Килиммен, долучився до лав територіальної оборони.

"Коли у нас війна, то відповідальність збільшується в десятки разів. Відчуваємо велику відповідальність і хочемо буди корисними для країни в цей час. Зробимо все можливе, щоби гідно представити Україну", — заявив Олег Псюк.

В ході прес-конференції українська команда повідомила, що в Турині Україна представить не такий номер, як був на Національному відборі. За словами Псюка, змінено як візуальну частину номеру, так і костюми. Усі секрети організатори не розкривають.

"Цей конкурс поза політикою. Ми не можемо багато чого зробити зі сцени, навіть вдягнути щось через те, що це може загрожувати дискваліфікацією", — пояснив Олег Псюк.

Тому довелося переробити декілька разів номер, обходячи так звані протокольні моменти, що пов’язані з аполітичністю конкурсу. Українська команда запевняє, що це питання вирішено, а номер Kalush Orchestra буде достойним.

Олег Псюк додає, що напередодні виступів у півфіналі та фіналі учасники матимуть багато прес-конференцій. Тому впевнені, що попри неполітичний характер конкурсу зможуть вдосталь поспілкуватися з європейською аудиторією, розповісти особисті історії і донести правду про війну в Україні.

Додамо, що росія, яка почала війну проти України, цього року не братиме участь в Євробаченні, за рішенням організаторів конкурсу. Крім того, йде процес щодо цілковитого виключення країни-агресора з числа постійних учасників пісенного змагання.

Гурт вирушає в дорогу вже днями. 10 травня у першому півфіналі Євробачення Kalush Orchestra в італійському місті Турин виступить з піснею Stefania. Порядковий номер України — 6. Другий півфінал конкурсу відбудеться 12 травня, а фінал – 14 травня.

Нагадаємо, гурту Kalush Orchestra, який їде на Євробачення від України в 2022 році, пророкують успіх і навіть перемогу. Пісня Stefania набула широкої популярності та займає перші сходинки у чартах. "Телеграф" розповідав, про що ця композиція і як вона стала гімном війни.